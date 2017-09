Godt fornøyd med laksefangsten

Fire av de største FeFo-elvene opplevde sitt beste lakseår noensinne i 2017, skriver Finnmarkseiendommen i en pressemelding.

Tross sen vår ble fisket godt, og da særlig i lakseelvene i østfylket.

De fire elvene som satte fangstrekorder var Vestre Jakobselv, Veidneselva, Skallelv og Bergebyelva.

Utmarksforvalter Steinar Normann Christensen forteller via en pressemelding at fangsttallene fra mange av elvene bekrefter at det ble et storlaksår i sesongen 2017. Selv om Lakselva har hatt en gjennomsnittssesong, veide mer en annenhver laks som ble tatt, 52 prosent, over 7 kilo. Året før var andelen 46 prosent.

Repparfjordelva har hatt en sesong litt under middels, men også her er det tatt mye storlaks. Allerede halvveis i fisket ble det her tatt mer storlaks enn i hele 2016-sesongen, opplyser Fefo i pressemeldingen.

Utmarksforvalteren roser elveforpakterne:

– Det har vært en god utvikling over tid, og dette skyldes først og fremst en god og solid jobb utført av dyktige og dedikerte forpaktere av elvene og en god og langsiktig forvaltning.