Forblir kansellert selv om streiken er avblåst

Torsdag kunne det vært fullt kaos på landets flyplasser, som følge av SAS-streiken. Denne ble avblåst i tolvte time.

I forkant av streiken bestemte selskapet seg for å kansellere 100 flighter, deriblant 14.35-flyet fra Alta. De kansellerte flightene forblir kansellert, forteller pressekontakt Tonje Sund til Altaposten.

– SK4545 fra Alta er en av de 100 flightene vi valgte å kansellere i går. Vi gjorde dette som et forebyggende tiltak for å unngå at tusenvis av passasjerer landet over ville være strandet på flyplassene som følge av storstreiken. Nå klarte vi å unngå streik, men vi har bestemt at de 100 flyvningene forblir kansellert. Vi jobber nå aktivt med å ombooke passasjerer, i den grad det lar seg gjøre, sier Sund til Altaposten.

Overfor NTB opplyser selskapet at det jobbes med å sette opp flere ekstraavganger for å avhjelpe situasjoner der flere passasjerer er strandet. Selskapet tilbyr også gratis ombooking.

– Hvorfor setter dere ikke bare opp flyvningene som opprinnelig var kansellert?

– Vi ser på totalen, og ønsker å minimere det totale skadeomfanget for passasjerene. For at vi skal ha en mulighet til å få trafikken opp og gå i normal drift utover dagen velger vi å holde flyvningene kansellert. Nå jobbes det knallhardt med å få flyene tilbake i normal drift.

– Venter dere ytterligee forsinkelser utover dagen?

– Det kan bli forsinkelser, som en konsekvens av de siste dagers hendelser, men vi jobber hardt for å få alt opp i normal drift. Vi beklager selvfølgelig at dette har fått konsekvenser overfor flere av våre passasjerer, sier pressekontakten.

Glad det løste seg

Driftssjef Jens Martin ved Alta lufthavn sier til Altaposten at han er glad på vegne av passasjerene:

– Jeg er glad streiken ble avblåst, og håper alt normaliserer seg nå.