Blir en del av Nordens største kjede

Som et resultat av at norske Vakre hjem går sammen med svenske Happy Homes og danner en felles nordisk kjede, blir Brødrene Ek AS med i faghandelskjeden Happy Homes.

Lokalt eierskap

– Det er først og fremt lokale eire og grundere som skaper for en kjede. Verdiene skapes i butikkene hver eneste dag; det er der den gode jobben gjøres, forteller daglig leder, John Ingar Ek Boine, til Altaposten og legger til at det er butikken som eier kjeden og ikke motsatt.

– Sånn sett er vi medlem av en unik kjede, skyter han inn.

Nær 200 butikker

Happy Homes omfatter nær 200 butikker i Norge og Sverige. Med det følger bedre innkjøpsbetingelser, nye satsingsområder, enklere styringssystemer og økt konkurransekraft.

– Forhåpentligvis betyr det for våre kunder at vi får et bedre varesortiment og alt i alt vil dette styrke faghandelen slik at kundene fortsatt kan komme til oss og få både gode råd og gode priser. Det er det viktigste for kunden, sier Ek Boine.

– Et naturlig valg

Den norske kjedelederen i Happy Homes Norge, Kjetil Brandmo, forteller i en pressemelding at fusjonen av de to kjedene ble et naturlig valg.

– Vi hadde nesten det samme vareutvalget og den samme filosofien i bunn for driften. Vi tror på sterke, lokale faghandelsbutikker som kan gi kundene skikkelige råd og riktige produkter. Sammen blir vi nå Nordens største, og det vil gi våre medlemsbutikker økt konkurransekraft på begge sider av kjølen.

– Den nye kjeden rulles ut med gode åpningstilbud og aktiviteter, lokker Ek Boine.