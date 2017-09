Ber politikerne stille krav rundt Castberg

Fylkesutvalget i Finnmark skal tirsdag behandle fylkeskommunens høringsuttalelse på konsekvensutredningen for Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Fylkesrådmannen er i sin innstilling klar på fylkeskommunens krav til ringvirkninger og kompetansebygging i fylket.

– Fylkeskommunen må være tydelig på at utbyggingen av Johan Castberg skal gi positive ringvirkninger, verdiskaping og kompetansebygging både i Hammerfest og fylket for øvrig, sier fylkesrådmann Øystein Ruud i en pressemelding.

Fylkeskommunen vil videre stille klare krav til oljevernberedskap, kompensasjon for fiskerinæringens risiko knyttet til utbyggingen, vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid som kan gjøres i Finnmark, utforming av kontraktsstrukturer som legger til rette for lokalt og regionalt næringsliv og rekruttering av arbeidskraft fra Finnmark. Dessuten vil det komme et tydelig krav om realisering av oljeterminal på Veidnes.

– Konsekvensutredningen sier svært lite om arbeidet som pågår i samarbeid mellom Statoil, Eni Norge, Lundin og OMV knyttet til realisering av en oljeterminal på Veidnes. Dette arbeidet må gjøres til en del av konsekvensutredningen for Johan Castberg. Ikke minst må det være åpenhet rundt dette arbeidet slik at de politiske myndigheter lokalt og regionalt kan få innsyn i prosessen, avslutter Ruud.