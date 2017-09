I tidsrommet 15. april til 15. september er det et generelt bålforbud, for å forhindre skog- og lyngbrann. Fredag er forbudet over for i år.

– I Norge er bålet selve symbolet på friluftslivet og er en viktig del av allemannsretten. Selv om det er restriksjoner på båltenning store deler av året, er det å samles rundt et bål en verdifull del av kulturen vår. Vi ønsker at alle skal nyte høsten ute, og at så mange som mulig skal oppleve gledene ved å kose seg rundt et bål, men det er viktig at man vet hvilke regler som gjelder, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.