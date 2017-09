21 års fengsel for Kirkenes-drapene

En 60 år gammel mann i Kirkenes er i lagmannsretten dømt til 21 års fengsel for å ha drept kona og stesønnen.

Dommen i Hålogaland lagmannsrett er dermed den samme som i Øst-Finnmark tingrett, melder NRK.

De to ble drept i august i fjor. I dommen skriver lagmannsretten at drapene på 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam ble begått på en særdeles brutal og gruoppvekkende måte.

– Henrettelser

Ifølge lagmannsretten hadde dobbeltdrapet klare elementer av planlegging i forkant. Drapshandlingene blir som i tingretten betegnet som rene henrettelser, der 60-åringens kone først var vitne til at sønnen ble skutt og dødelig såret, før hun selv ble drept med sønnen som vitne.

– De var totalt forsvarsløse i situasjonen, og uten noen muligheter for flukt, skriver lagmannsretten som ikke fant formildende omstendigheter.

60-åringen fra Kirkenes har erkjent at det må ha vært han som begikk drapene, men har forklart at det må ha svartnet for ham og at han ikke husker hvordan skuddene falt. Kona og stesønnen ble skutt i hodet med hagle på kloss hold.

– Ut fra faktum slik han har blitt presentert for det, så har han erklært ansvar for å ha tatt livet av sin kone og stesønn, sa mannens forsvarer, advokat Stein Rønning, da ankesaken startet i slutten av august.

Sa han ville skremme

60-åringen har forklart at han gikk ned i boden og hentet hagla i den hensikt å skremme kona. På åpningsdagen i retten sa han at han ikke skjønner hvorfor han ladet våpenet.

Dommerne i tingretten festet ikke lit til mannens forklaring om at han bare ville skremme.

Mannen ble selv alvorlig skadd etter å ha forsøkt å ta sitt eget liv med hagla.