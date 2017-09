– Meler sin egen kake

Ifølge iFinnmark (pluss) har Sivertsen Næss pleiet en selvpålagt taushet i sykehussaken. Etter valget tar hun løs.

– Dagen derpå gjør man seg noen refleksjoner. Mine er hvordan man i Alta så tydelig ikke har klart å løfte blikket mot resten av fylket, sier varaordføreren i nettstedet, samtidig som hun berømmer ryggraden til Bent Høie (H).

Varaordføreren i Hammerfest mener sykehuskampen ikke er reell.

– En konstruert kamp fra Altas side. Det er helt tydelig at her har man gått til valg på én sak: Nemlig ønsket om å få sykehus til Alta. Jeg har respekt for at folk jobber for sin kommune og tjenestetilbudet der, men noen ganger må man løfte blikket og se litt lenger fram, sier Sivertsen Næss, som hevder det er grundige og uavhengige utredningen som ligger bak beslutningen i sykekusplanen.

– At man i Alta velger å ikke ta hensyn dette, men bare fortsetter å mele sin egen kake og lar avgjørelsene i så stor grad være følelsesstyrt, er overraskende og lover ikke godt for framtiden for Finnmark, sier varaordføreren til iFinnmark.