– Ikke gi dem tilgang til opplysninger om strømmåleren din!

Alta Kraftlag melder at de har fått informasjon om at selgere som skal være tilknyttet et kraftselskap går rundt og banker på dørene hos kraftlagets kunder i Alta. I en post på Alta kraftlags facebookside fremgår det at selgerne hevder det aktuelle kraftselskapet har et samarbeid med Alta kraftlag.

– Vi har ikke noe samarbeid med dem, slik det opplyses om. Alta Kraftlag har heller ikke utlevert noen informasjon om kunder som vi tidligere har byttet måler hos, skriver kraftlaget, før de kommer med en advarsel til alle kunder:

– Vi oppfordrer til å ikke gi selgerne tilgang til eller opplysninger om måleren med mindre dere faktisk ønsker å inngå avtale med kraftselskapet. Ifølge våre kilder risikerer dere da at selgerne får satt i gang prosess slik at dere bytter kraftleverandør uten ytterligere informasjon eller samtykke. Ønsker dere å bytte kraftleverandør finnes mere informasjon om dette på vår hjemmeside.