Det er særdeles knepent mellom Nordkalottfolket og NSR om plassene på Sametinget. Toril Bakken Kåven takker alle velgerne som har stemt på Nordkalottfolkets kandidater til årets valg.

Kun en sikker

Akkurat nå er det kun Toril Bakken Kåven som er sikker på plass fra Nordkalottfolket med sin førsteplass i Nordre krets. Partiets andrekandidat, Venstrepolitikeren fra Nordkapp Tor Mikkola leder med en stemme på NSR, så hans mandat er høyst usikkert. På samme måte leder Nordkalottfolkets Kjellrun Wilhelmsen med ytterst liten margin på NSR i Sør, så resultatet kan vippe i alle retninger før alle stemmene er talt opp.

– Vi øker i oppslutning og det synes jeg er gledelig, sier Toril Bakken Kåven i en kommentar.

Hun sier resultatet kan endre seg raskt, men på morgenen etter valgdagen ligger Nordkalottfolket an til å få tre representanter til Sametinget.

NSR totalt overlegen

– Den matematiske beregningen kan man være enig eller uenig i, men den er lagt fast og akkurat nå glede vi oss over at vi er inne med tre mandater, selv om vi er klar over at to av disse plassene er truet, sier Bakken Kåven.

Hun gratulerer NSR og Aili Keskitalo som valgets vinner og slår fast at det i neste periode er NSR og reindrifta som vil komme til å regjere i Sametinget.

– Flyttsamelista har alltid samarbeidet med NSR og så spørs det hva den nye Sp-representanten Hans Ole Eira vil gjøre, om han vil samarbeide med NSR og fremme reindriftssaker gjennom sine kanaler i Senterpartiet, eller om partiet krever en annen samarbeidsretning. At NSR vinner fullstendig er helt opplagt for også ÅSG med NRL-lederen Ellinor Marita Jåma på fast plass vil samarbeide med NSR, sier lederen for Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåven.