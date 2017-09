Stenger i natt

Statens vegvesen melder at E6 over Sennalandet vil være stengt ved Laudunmyra i opptil to timer i natt, fra tidsrommet klokken 21 i kveld til 07 tirsdag morgen.

– Årsaken er at det skal legges armering i veien, i et forsøk på å bedre problemene med telehiv og sprekker i veien. Veien skal også asfalteres, men det er bare mens armeringsarbeidet som gjør at det kreves stenging, presiseres det

Det vil bli åpnet for kolonner fra begge sider med om lag to timers mellomrom. Utrykningskjøretøy kan passere, heter det fra Statens vegvesen, som ber alle ta hensyn.