Jobber gratis for å sjekke damer

De kvinnelige legene i Kautokeino tar et krafttak for å få kvinner i bygda til å sjekke seg for livmorhalskreft. Tirsdag og onsdag denne uka jobber de gratis for at kvinner i kommunen skal kunne komme på drop-in-timer for å ta den livsviktige celleprøven.

– Alle legene stiller opp. Vi synes dette er så viktig at vi gjerne bruker to ettermiddager på dette på toppen av en arbeidsuke, sier fastlege Marit Karlsen, som tror dugnaden er ganske unik.

– Jeg vet ikke om det finnes noen tilsvarende tiltak igangsatt av primærhelsetjenesten/fastlegene andre steder i landet, sier Kauto-legen.

Finnmark ligger lavest i landet på antall kvinner som gjennomfører screening for livmorhalskreft, og årsakene kan som Altaposten har omtalt før, være mange. Både at det oppleves som ubehagelig og for noen også litt skamfullt. Særlig for eldre kvinner.

– Vi vet i tillegg at Finnmartk fylke ligger høyt når det gjelder livmorhalskreft, så det er all grunn til å rette fokus på dette, sier Karlsen, som understreker at man ikke trenger å bestille time tirsdag og onsdag, det er bare å stikke innom.

– Vi ønsker fokus på bedre kvinnehelse, og vil gjøre terskelen så lav som mulig for å få flest mulig til å komme å sjekke seg.

Karlsen forteller at initiativet fra legene er tatt godt imot av helseledelsen i Kautokeino kommune, og hun røper at også legene er topp motiverte.

– Også Siriann Gulsrud som for tiden er i svangerskapspermisjon med lille Niklas stiller opp på dugnaden.