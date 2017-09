Internt oppgjør i SV

Det får Altaposten bekreftet ut på valgkvelden. Samtidig er det sterk uro i rekkene til SV etter at partiet havnet langt bak distriktsmandatet optimistene trodde og håpet på. Fortsatt er det ikke avklart om Kirsti Bergstø kommer inn på utjevning, men ifølge Altapostens analyseekspert Ole David Østli er det store sjanser for at også utjevningsmandatet glipper for SV.

Fra flere hold internt i SV blir Tommy Berg angrepet for at han gikk ut i Altaposten og redegjorde for at han ikke kunne stå på stortingslista. Årsaken var at partiet sa nei til en faglig utredning av sykehusstrukturen, noe som har vært Alta SVs absolutte krav. Berg åpnet også for at han er klar til tjeneste for «Folkeaksjonen for akuttsykehus i Alta», dersom organisasjonen har bruk for han.

– Tommy har dolket Kirsti Bergstø, SV og et rød-grønt regjeringsalternativ i ryggen, heter det fra en kilde i Finnmark SV.

Trakk seg

Overfor Altaposten avviser Tommy Berg at han er blitt tvunget til å trekke seg som leder i Alta SV med øyeblikkelig virkning.

– Jeg har et utmerket forhold til Alta SV og føler stor tillit i lokalpartiet. At noen ikke aksepterer at min samvittighet gjør det umulig å stå på stortingslista, eller ha sentrale verv i et fylkesparti som ikke har vært villig til å lytte på Alta SV og folket i Alta, har ingenting å gjøre med at jeg nå trekker meg som leder i Alta SV med øyeblikkelig virkning, sier Berg til Altaposten.

Han vil ikke verken avkrefte eller bekrefte at han har blitt utsatt for svært sterk kritikk fra sentrale miljø i Finnmark SV etter at han stod fram og valgte Folkeaksjonen før SV. Selv er han er lei av at fylkespartiet ikke er villig å lytte til lokallaget og hans sambygdinger i viktige spørsmål.

– Jeg kan bekrefte at jeg ikke lengre er leder i Alta SV. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere så mye.

– Må ta ansvar

Han holder fast ved at han ønsker Kirsti Bergstø alt vel, og hadde et sterkt håp om å få en rød-grønn regjering.

– Mitt svar til kritikerne er at Kirsti Bergstø er en god og viktig politiker, men at Finnmark SV selv har valgt å legge henne i en tvangstrøye som gjorde det umulig å gjøre SV til en valgvinner i Alta. SV gjør et godt valg i Alta, og hadde vi kunne gått ut til velgerne med en klar garanti om at vi ville utrede sykehusstrukturen, hadde vi kunne hatt stemmer nok til å sikre hennes mandat. Det ansvaret må Finnmark SV ta, sier Tommy Berg.

– Noen sier at du er på vei ut av SV?

– Jeg fortsetter som folkevalgt for SV både i kommunestyret og i fylkestinget. Så langt har jeg ikke hørt noen som vil ekskludere meg, og jeg er per i dag klar for å gjøre en jobb for velgerne som har satt meg inn i posisjonene. Når det gjelder ledervervet i Alta SV tror jeg det vil være bra for lokalpartiet med nye folk i ledelsen som har bedre forutsetninger for å nå gjennom i Finnmark SV.