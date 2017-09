Frp mot brakvalg i Alta

Etter at drøyt 90 prosent av stemmene er talt opp i Alta, har Frp hele 32,7 prosentpoeng i Alta. Dermed ligger det an til at Bengt Rune Strifeldt gjør et brakvalg i hjemkommunen. I skrivende stund har Frp økt oppslutningen med 12,7 prosent i Alta siden forrige valg.

I disse tallene får Ap 16,0 prosentpoeng, med Senterpartiet hakk i hel med 14,2. Sisntevnte ligger også an til å gjøre et sterkt valg i Alta, partiet er opp 12,2 prosent.

Venstres Trine Noodt har en høy stjerne og får nå 11,5 prosent, mens Høyre er mindre med 9.7.

94 prosent av stemmene er talt opp i Alta.