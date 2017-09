Fire av ti har allerede stemt i Alta

Det viser tallene som er publisert på valg.no.

Av Altas 14.437 stemmeberettigede har 5.553 allerede forhåndsstemt, mange av dem på valglokalet i Amfi der det var kø de siste dagene fram mot fredagen.

I Finnmark er det da også altaværingene som har vært mest ivrige med å bli ferdig med stemmingen i forkant, mens det i Berlevåg og Vardø var eksempelvis 18,7 prosent som stemte på forhånd.

I Finnmark er det 54.110 stemmeberettigede, derav 15.597 som allerede har stemt. Det utgjør 28,8 prosentpoeng.

For første gang har over en million her til lands stemt på forhånd. 1.029.014 har allerede tatt i bruk sin stemmerett, viser tallene. Det er 27,3 prosent.

I Loppa har 210 av 722 stemt (29,1), mens 560 av 2.165 har forhåndsstemt i Kautokeino (25,9).