Er klar for å sikre sykehusutredning

Bengt Rune Strifeldt blir stortingsrepresentant etter at velgerne i Alta har gjort han til en valgvinner på hjemmebane. Altaværingenes oppslutning om Strifeldt gir også Frp stor framgang i Finnmark sett under ett. Med 32,7 prosents oppslutning i fylkets største by sparket Frp sin politiske hovedmotstander rett ned fra tronen i Alta. Få trodde at Frp ville bli det dessidert største partiet i Alta under stortingsvalget.

– Stemningen i Alta snudde i Alta for oss da partileder Siv Jensen gikk ut og bekreftet at Frp vil stemme ja til Venstres forslag om time-out og utredning av sykehusstruktuen i Finnmark. Vanlige folk i Alta så at vi slåss for dem, og det på en troverdig måte. Ikke bare partileder Siv Jensen har vært viktig, men også den klare støtten fra Kari Kjønaas Kjos og statsråd Terje Søviknes har overbevist folk i Alta om at vi er til å stole på ikke bare i sykehussaken, men også i andre viktige saker for de som bor her i nord, sier en jublende glad Bengt Rune Strifeldt.

Klar for jobb

Selv om langt fra alle tall er klar når Altaposten snakker med Strifeldt rundt klokken 22.00 er han klar for å pakke kofferten. Han lover å gjøre en jobb for Finnmark på Stortinget de neste fire år.

– En første oppgave blir å skape flertall på Stortinget for forslaget om utredning av sykehusstrukturen, og få dette inn som en del av en blå-blå regjerings oppgaver. Frp har vært helt klar på at en ny borgerlig regjering må sikre utredningen. Med tre av fire regjerings- og støtteparti bak kravet om utredning er vi på god vei allerede takket være den jobben velgerne i Alta har gjort, sier Strifeldt som vedgår at Frp nå må levere.

– Jobben starter nå. Det nytter ikke å unnskylde seg med at vi er utslitt etter en hard valgkamp, klargjør Strifeldt.

Et kraftig signal

På invitten om en kommentar til den tillitskrise valget ser ut til å avdekke mellom Ap og folk i Alta, velger Strifeldt å forholde seg taus.

– Jeg får snakke for Frp, så for andre snakke for Ap. Det jeg vil si er at folk i Alta har gitt et meget kraftig signal, og at Frp i motsetning til andre er klar til å lytte til folk. Derfor tror jeg at dette valget også vil få store konsekvenser inn mot lokalvalget i 2017, klargjør Altas lykkeligste politiker og nyvalgt stortingsrepresentant, Bengt Rune Strifeldt.