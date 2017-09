Blå knockout i Nordlysbyen

Kartet over, som er å finne hos VG, viser hvordan Frp feide all motstand tilside i fylkets største by. Med 94 prosent opptalte stemmer var det tidlig klart at Frp ville få over 30 prosent av stemmene i Alta. Halv tolv var 95 prosent talt opp, og partiet lå inne med 32,7 prosent av stemmene i byen.

Valgskredet i Alta var kraftig nok til å ta partiet opp på andreplass, som nest største etter Arbeiderpartiet. Frp noterer seg 18,1 prosent av stemmene i Finnmark, opp 2,1 prosent sammenlignet med forrige stortingsvalg (se graf under).

Via Altaposten sender stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt en varm hilsen til partileder Siv Jensen.

– Stemningen i Alta snudde i Alta for oss da partileder Siv Jensen gikk ut og bekreftet at Frp vil stemme ja til Venstres forslag om time-out og utredning av sykehusstruktuen i Finnmark. Vanlige folk i Alta så at vi slåss for dem, og det på en troverdig måte, sier Strifeldt.