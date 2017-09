Aili våget seg på seierstegn

Aili Keskitalo og NSR går mot brakseier både i Ávjovarre valgkrets og på landsbasis. Det er tidlig i opptellingen, men mye tyder på at Keskitalo blir den neste sametingspresidenten. Partiet nærmer seg rekordstore 30% oppslutning, mens Arbeiderpartiet synker som en sten.

Før valget var det mye som tydet på et slikt resultat, og en får nesten følelsen av at NSR har gjenreist den samiske ånden som var grunnen til at partiet ble dannet.

Partiet og Keskitalo tok en kalkulert risiko ved å overlate roret til Arbeiderpartiet for å prøve å reise partiet før valget, og så langt kan det se ut som at de har lykkes veldig bra med rekordoppslutning for partiet så langt, noe som foreløpig tyder på hele 15 mandater inne på sametinget, mens rivalene i AP er inne med kun 8 mandater, med 40% opptalte stemmer.

Keskitalo er selvsagt fornøyd.

- Jeg føler vi har gjort vårt beste og har nådd ut til våre velgere. Vi har stått på til det siste og jeg har hatt en drøm om 16 mandater, men får vi inn 15 så er det også fantastisk. Det er også endel stemmer som skal telles opp, så vi er forsiktige optimister og det kan godt hende sluttresultatet blir noe lavere så vi tar ikke noe for gitt, men vi er meget godt fornøyde uansett, er det Keskitalo når og si, før hun kastet seg i bilen og hastet til Karasjok og tv-studio.

Også flyttsamelista ser ut til å gjøre et godt valg i Ávjovarre, mens Høyre, AP og Árja ser ut til gå tilbake.

NSR har tilsammen med "sine" andre lister nå 19 mandater og mangler bare ett mandat fra et annet parti for å kunne danne råd.

Både Fyttsamelista og sørsamisk liste (Åarjel Saemiej Gielh) har sagt de heller samarbeider med NSR og Keskitalo enn Arbeiderpartiet, og da kan det være duket for enten Berit Marie E. Eira eller Ellinor Marita Jåma som visepresident, om ikke NSR tviholder på denne med så stort flertall.