– Jeg innrømmer at jeg har litt sommerfugler i magen, sier Senterpartiets stortingskandidat fra Finnmark, Geir Iversen, til Altaposten mandag formiddag.

Ikke pakket

Iversen har trukket inn til byen, hvor det lokale bondelaget samler troppene under kveldens valgthriller.

– Ja, det er første gang vi har valgvake, så dette blir noe helt nytt for oss, sier lokallagsleder i Alta, Jan Martin Rishaug, som følger spenningen fra Scandic i Alta. Spenningen for Senterpartiets del er selvfølgelig knyttet til om de rød/grønne klarer å berøve de blå regjeringsmakten, men også til hvorvidt Iversen kommer inn på Stortinget. Senterpartiet har gjort det knallsterkt på målingene i Finnmark og mye ligger til rette for at Iversen kan pakke kofferten.

– Jeg har ikke pakket kofferten. Nå blir det først valgvake her i Alta, sier Iversen, som har vært en klar talsmann for kystfiskerne denne valgkampen.

Et steinkast unna Sp-gjengen vil Arbeiderpartiet og SV barrikadere seg. Nærmere bestemt på Peppes pizza. På reklameplakaten utenfor spisestedet står det: «Alle problemer bør løses over en pizza». Kanskje ikke så dumt. Selv om sykehuskampen har blitt en verkebyll for de røde lokalpartiene, som har fått null drahjelp fra sine fylkes og moderpartier, så er det uansett stor spenning knyttet til om statsministeren i morgen heter Jonas eller Erna. Og ikke minst hvilke Finnmarks-politikere partiene kan vente seg å få inn på tinget. SVs toppkandidat og nestleder i partiet, Kirsti Bergstø fra Nesseby, følger dramaet fra Rockefeller i Oslo. På behørig avstand fra sårede partifeller i Alta.

– Det blir utrolig spennende, sier hun på sms fra hovedstaden, der hun blir å vake sammen med resten av partiledelsen.

Vaker sammen

I hjertet av gågata i Alta har Høyre og Frremskrittspartiet slått seg sammen på utestedet Catch 22. Stedet har flere ganger vært brukt til politiske quiz-samlinger, men i kveld blir det store spørsmålet om partiene vil få inn sine kandidater. Bengt Rune Strifeldt fra Alta Frp kjemper om et av distriktsmandatene, men har også sjanse via utjevningsmandatet. Høyres Frank- Bakke Jensen fra Båtsfjord har hoppet inn og ut av lista på de siste målingene, men Europaminister Jensen sier til NRK at han ikke har noen plan B dersom han står uten jobb i morgen tidlig.

– Jeg håper selvsagt vi kan slippe jubelen løs i løpet av kvelden, sier Marianne Haukland, 2.kandidat for Høyre. Haukland får en ekstra spennende kveld, ettersom hun vil få plass på stortinget, dersom Frank Bakke-Jensen våkner opp og fortsatt er Europaminister i morgen.

– Jeg har ikke rukket å være spent, det har vært så travelt med valgkamp, sier Bengt Rune Strifeldt, som takker støtteapparatet for en «fantastisk» valgkamp.

Sjampis uansett

Venstres kandidat fra Finnmark, Trine Noodt, har ifølge Altapostens valgkommentator, Ole David Østli, svært liten sjanse for å sikre seg det nødvendige utjevningsmandatet for en stortingsplass. Likevel har Noodt planer om å gå ut å kjøpe inn en flaske sjampanje til den store kvelden.

– Ja, det skal jeg. Uansett hvordan det går så skal vi feire en god valgkamp, sier Noodt, som forteller at valgvaken holdes på samme sted som tidligere.

– Valgvaken til venstre holdes tradisjonen tro i stua i Myrveien 7. Her starter vi med pizza i åttetida og alle som er spesielt interesserte, kan komme.

Mange hjertesaker

Når Noodt ser tilbake på valgkampen i Finnmark, tenker hun at det er et spennende fylke å drive med politikk i.

– I Finnmark har vi mange klare saker som skaper engasjement. Sykehussaken har vært veldig viktig for folk i Alta og Kautokeino, vi har fiskeripolitikken som opptar veldig mange på kysten og for innlandet sin del er også rovdyrproblematikken viktig. Miljøspørsmål i forhold til gruvevirksomhet er et annet spørsmål som opptar mange velgere, ikke minst de unge, oppsummerer stortingskandidat Trine Noodt og legger til:

– Alt dette gjør at det på mange måter er lettere å drive politikk, når man har klare saker og jobbe med som folk kjenner på kroppen i det daglige.

Stemt på sykehus-parti

En sak som har overskygget alle andre saker i Alta er sykehussaken. En fersk måling viser at så mange som 38,5 prosent i byen har forhåndsstemt og politisk redaktør i Mediehuset Altaposten, Jarle Mjøen, er klar på årsaken:

– Det er uten tvil sykehussaken. Den betyr så mye for så mange altaværinger, og uansett hva som måtte komme av andre saker frem mot valgdagen, så vil det ikke påvirke hva disse velgerne stemmer. De har allerede bestemt seg, sier Mjøen.