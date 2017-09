Det har fremkommet mange misvisende og direkte løgnaktige påstander om veistrekningen E6 fra Alta til Skaidi. For endel år tilbake ble det utført omfattende oppgradering av veistrekningen fra Skaidi til Leirbotnvann. Det gikk med tiervis av millioner for å løfte veien til en standard som vi ikke har mange steder i landet.

Når man ser på fremstillingen fra Irene Ojala med flere av aksjonistene kan man skjønne at disse folkene ikke har kjørt over Sennalandet de siste 35 år. Eller at aksjonistene bevisst legger opp til løgnaktigheter. Hva menes med «en humpete krøttersi»?

Veistrekningen fra Alta til Skaidi utgjør 89 km. I sine mange utspill fra aksjonistene er det hevdet at Sennalandet utgjør en veistrekning på 60 km. E6 fra Skaidi til veibom i Fossen og E6 fra Biggas mot Alta regnes ikke som Sennalandet. Hvordan kan aksjonistene hevde at E6 over Sennalandet utgjør 60 kilometer?

Kolonnekjøring/midlertidig strengt

Under vanskelige kjøreforhold etablerer Vegvesenet kolonnekjøring av sikkerhetsgrunner. Veien er altså ikke stengt.

I tidsrommet 1. oktober til 25. november 2016 var det ingen kolonnekjøring. Etter Vegvesenet sin oversikt angis kolonne i tid. I tidsrommet 27. november 2016 - 20. april 2017 foregikk kolonne 4 ganger over 12 timer.

I tidsrommet 27. november 2016 - 20. april 2017 inntraff kolonne inntil 5 timer 23 ganger. I tiden 21. april-15. mai 2017 ingen kolonnekjøring.

Midlertidig stengt

I tiden 1. oktober 2016 - 23. november 2016 var E6 ikke stengt. Vegvesenet oppgir hver enkelt stengning i tid.

I tiden 20. januar 2017-12.mars 2017 var Sennalandet stengt i mer enn 15 timer i 6 tilfeller. Det var ingen stengning i tidsrommet 21. april 2017- 15.5 2017. Vegvesenet har oppgitt gjennomsnittlig midlertidig stenging i tid til 1,3 timer. Det er ikke alltid værmessig forhold hvor det etableres stenging.

Arne Nilsen Anthi