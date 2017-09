Slik stemte barna

Det ble nokså jevnt mellom de to politiske hovedblokkene da barna i Finnmark valgte hvem de vil ha til å styre landet. Slik fordelte det seg i Finnmark:

AP: 26,5 %

H: 20%

SV: 15,3%

FRP: 12,2%

V: 6,9%

Blank: 5,5%

MDG: 5,3%

KRF: 4,3%

SP: 4,1%

En demokratisk seier

– Det er utrolig artig at så mange barn her i Nord-Norge har engasjert seg i Barnas Valg. Vi er jo godt kjent med at barna har mange og sterke meninger om hvordan samfunnet og verden bør være, og det er veldig bra at de får uttrykke noe av dette gjennom Barnas Valg, sier Gro Davidsen, fungerende regionleder i Redd Barna Region Nord.

Et samarbeid

Davidsen mener at årets valg, som er den første landsomfattende valget for barn i Norge, kan styrke partienes politikk rettet mot barn, og bringe barnas stemme sterkere inn i demokratiet. Over 60.000 barn stemte på det partiet de mener bør bestemme mest.

Barnas Valg er et samarbeid mellom Redd Barna og NRK Super, for å engasjere barna i vårt politiske system, og sørge for at de blir hørt i samfunnet.

Ta barn politisk på alvor

– De har også en plass i vårt demokrati, derfor må plitikerne ta deres stemme på alvor. De må lære seg å lytte til barna, for hvem vet vel bedre enn barna selv hva som er god politikk for dem, sier Davidsen.

Her er resultatene for Nord-Norge ellers:

Nordland:

AP: 22,8%

H: 17,9%

SV: 17,9%

SP: 13%

FRP: 8,5%

MDG: 8%

V: 5,2%

KRF: 3,5%

Blank: 3,1%

Troms

AP: 25,2%

H: 19,3%

SV: 15%

FRP: 12,6%

SP: 9,5%

MDG: 5,4%

V: 5,3%

KRF: 4,1%

Blank: 3,6%