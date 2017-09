Hedret de døde

Trondheim kommune avduket forleden minnesmerke over dem som ikke kom tilbake etter tvangsevakueringa av Nord-Troms og Finnmark, og som endte med en navnløs grav på Stavne kirkegård. Blant de 28 evakuerte som ble hedret i Trondheim, var to fra Loppa.

To spedbarn

De to var Leif Johannsen Larsen og Gunvald Herulf Iversen. Leif var fra Øksfjord, han ble født 29. februar 1944, og døde 29. november 1944. Gunvald Herulf var fra Andsnes i Loppa, han ble født 3. september 1944, og døde 4. desember 1944.

Til stede i Trondheim under minnemarkeringen var ordfører Steinar Halvorsen. Han forteller at det var mange familier som etter krigen ikke visste hvor deres slektninger befant seg og heller ikke hvor de var begravet.

Ble syke

– Det var to babyer fra Loppa som begge ble syke om bord i evakueringsbåtene på tur sørover. De ble så dårlige at de aldri kom seg, og døde i Trondheim. Under et seminar dagen før avdukingen fikk vi et innblikk i skjebnen til alle de 28 evakuerte som aldri vendte hjem, og her fikk vi vite veldig mye mer om evakueringen enn det som til nå har vært kjent. Seremonien med avdukingen av minnelunden var en rørende flott seremoni og jeg må si jeg følte både stolthet og ydmykhet over å få representere hjemkommunen under dette arrangementet, sier ordføreren.

«En stein for å minnes»

– Loppa kommune har hentet en stein fra hver av hjemplassene, Storvika og Andsnes, som ble fraktet med hurtigruten til Trondheim og Stavne gravlund, sier Halvorsen. Han sier at minnesmerket er på sin plass, og at det ønskes svært velkommen.

– Jeg deltok under seremonien i Trondheim i forbindelse med avduking av minnesmerke fra tvangsevakueringa høsten 1944, «En stein for å minnes.» Dette var en verdig og fin måte å få satt et slags punktum på, sier han.

Umenneskelige forhold

Det var mot slutten av 1944 at ordren kom, om å tvangsevakuere hele befolkningen i Finnmark og deler av Nord-Troms. Folk ble drevet ut i båter og tvunget sørover under umenneskelige forhold.

– Rundt 20.000 mennesker kom i transitt til Trondheim. Mange døde av påkjenningene. På Stavne gravlund ble 28 av de evakuerte begravet i umerkede graver. Mange familier visste ikke hvor deres slektning befant seg eller var begravet, sier Steinar Halvorsen.