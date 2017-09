Gir ikke opp kampen mot Nussir

Sametinget har fortsatt tro på å stoppe gruveselskapet NussirID: 14185665

Sametinget går imot driftstillatelse til gruveselskapet Nussirs kobberutvinning i Finnmark. De håper kampen om en rørledning i USA gjør finansiering vanskelig.

– Det er vår vurdering at en driftstillatelse vil ha så store negative virkninger for fiske og reindrift at det vil krenke muligheten for samisk næringsutøvelse i området, skriver sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren i en pressemelding.

Gruveselskapet Nussir har fått utslippstillatelse og reguleringsplanen er godkjent, men de mangler fortsatt driftstillatelse for kobbergruva i Repparfjord. Til NRK sier Fjellgren at selskapet også vil møte andre utfordringer.

Sametingsråd Fjellgren sier de har vært i kontakt med toppledelsen i DNB og fått dem til å trekke investeringene i Dakota Access Pipeline i USA, fordi dette er et inngrep i et urfolksområde uten samtykke fra urfolket.

– Jeg vil tro at når DNB vektlegger urfolk i USA, så vil de i enda større grad vektlegge urfolk i Norge. Jeg kan ikke se for meg at de vil gå inn i et prosjekt der samiske rettighetshavere hevder at deres rettigheter brytes, sier Fjellgren til NRK.

Direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, er ikke overrasket over uttalelsene fra Sametinget.

– Jeg synes det er synd at Sametinget ikke deltar mer konstruktivt for å påvirke prosjektet hvis det likevel kommer, svarer Rushfeldt. (©NTB)