– Velg en framtid uten olje

Lørdag 9. september var Lina Mathea Gunvaldsen (17) og Kamilla Elene Samuelsen (17) fra Finnmark Natur og Ungdom i Oslo for en siste markering for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette altså før det norske folk går mann av huse for å stemme.

Ungdommene sier at de denne høsten har kjempet hardt for å sette en stopp for de store partienes jakt etter mer olje, og slik også kjempet for sin framtid, sier de. Etter en intens valgkamp håper de nå at mange velgere vil være med på lag, og stå i mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Godt synlig

– Ungdommer fra hele landet reiste til hovedstaden for å vise sin motstand mot dagens oljepolitikk. Dette viser hvor sterkt vi brenner for saken og hvor viktig en oljefri framtid er for oss, sier Gunvaldsen og Samuelsen.

Ungdommene avsluttet sin «valgkamp» storslått, med å slippe banner med teksten «Ingen olje i Lofoten, Vesterålen og Senja.» De slapp den godt synlig fra Arbeiderpartiets kontor på Youngstorget. Etter dette marsjerte de forbi alle valgbodene på Karl Johan og hadde flashmob foran Stortinget hvor de sang om partienes oljepolitikk.

Fikk mye støtte

– All støtten vi fikk fra forbipasserende og partiene da vi gikk langs Karl Johan - den ga oss mer håp for valget, sier de.

– Spesielt støtten fra partiene i valgbodene. Småpartienes holdninger viser tydelig at Arbeiderpartiets, Høyres og Fremskrittspartiets oljepolitikk hører hemme i fortida, og at vi sammen må jobbe for et fornybart Norge, sier Gunvaldsen og Samuelsen.