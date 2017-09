– Kostet han «livet» politisk

Selv var Tommy Berg den som utløste sykehussaken politisk for noen år tilbake. Under behandlingen av en sak i kommunestyret som ikke hadde direkte tilknytning til sykehusstrukturen gikk på talerstolen og manet politikere og befolkningen til felles kamp for helsetilbudet i Alta. Berg sa at eneste som kunne gi Alta akuttilbud og fødeavdeling var dersom velgerne i Alta droppet sine tradisjonelle partivalg, og stemte på parti som ville gi Alta sykehus. I Altaposten i forkant av kommune- og fylkestingsvalget utdypet han det med å holde fast ved at dersom sykehussaken var viktig, var ikke en stemme til Finnmark SV, som var mot utredning og sykehus i Alta, et riktig valg. I stortingsvalget for fire år siden innledet Alta SV valgkampboikott anført Berg, Aas og Håkegård Pedersen. I ettertid ble de kalt for forædere av SVs toppfolk i Finnmark.

– Vår varaordfører Anita Håkegård Pedersen og sentrale Otto Aas er politikere med svært høy integritet, og har ryggrad til å stå opp for en kamp for Altas innbyggere. Kravet fra dem og Alta SV er ikke dramatisk, kun at det må komme et beslutningsgrunnlag basert på faglig utredning av ulike alternativ. Den vil gi svar på alt fra konskekvenser i forhold til fagkompetanse og ikke minst samfunnsøkonomi. Det siste helt avgjørende for hvilke helsetilbud vi kan gi alle i Finnmark, påpeker Berg.

Han er i dag leder for Alta SV, et lokalparti hvor de mest profilerte politikerne ikke vil drive aktiv valgkamp for partiet, selv om det kan stå om fortsatt blå regjering eller skifte til rød-grønt styre.

– Helt ærlig; det har aldri vært et reelt valg for meg. Mine personlige politiske ambisjoner har vært underordnet det at jeg skal kunne se velgerne i øynene. Min politiske samvittighet er langt viktigere enn posisjoner. Derfor har jeg blitt upopulær i Finnmark SV. En kamp for befolkningen i Alta og Kautokeino var ikke forenlig med å stå på stortingslista, derfor trakk jeg meg fra 2. plassen, forklarer Tommy.

SVs Tommy Berg fulgte sin politiske samvittighet i sykehussaken og sier rett ut at konsekvensen av det er at han er ferdig som politiker på høyt nivå. Selv er Berg ubeskjeden nok til å tro at han kunne nådd høyt opp i SV om han hatt vist lojalitet til enkelte miljø i partiet, og ikke vært opptatt av å formidle hva som har vært den viktigste saken for den vanlige mann og kvinne i Alta og Kautokeino.

– Jeg ble av partivenner utenfor Alta tillagt at jeg anbefalte folk å stemme på vår politiske motstander Frp, noe jeg selvsagt ikke mente eller stod for. Min anbefaling var å stemme på parti som ville komme folket i møte, og da naturlige alternativ som lå nærmere SV enn Frp, påpeker Tommy Berg.

– Hvorfor får du og Alta SV ikke støtte for et krav om å få fakta på bordet?

– Rett og slett fordi «hatet» mot Alta er så sterkt utenfor kommunegrensen at sykehusstrukturen ikke er et spørsmål om fakta og faglige anbefalinger. Alle vet at en utredning vil fortelle at en struktur uten akuttsykehus i befolkningssenteret ikke er bærekraftig, verken faglig eller økonomisk. All fornuftig tilsier at en tredel av fylkets befolkning må ha et nært og godt sykehustilbud. Motstanden mot Alta finner vi i en rekke saker, og det trumfer både fakta og fornuft.

Ingen framtid

Berg mener at årets valg er svært viktig, og at et SV som er blitt en tydelig stemme mot forskjellene som nå utvikler seg i samfunnet, er viktig. Han innrømmer å være i en svært vanskelig lojalitetskonflikt. Skal han slåss for et godt SV-valg som kan sikre ei ny rød-grønn regjering, eller skal han være lojal mot en befolkningen som Finnmark SV verken lytter til eller tar hensyn til?

– Min samvittighet tilsier at jeg må kjempe for Alta SVs medlemmers og innbyggernes interesse. Derfor har jeg ofret min framtid som toppolitiker i Finnmark. Til medlemmer og SV-sympatisører er mitt eneste råd foran dette valget at de gjør samme øvelse som det jeg har gjort. Spørsmålet er hvor viktig akuttilbud og fødeavdeling er? Nå avgjøres dette for 40 til 50 år framover, påpeker SV-Tommy.

Inn i Folkeaksjonen

Selv har den frittalende SV-toppen i Alta bestemt seg for at han vil gå inn for fullt i «Folkeaksjonen for akuttsykehus i Alta».

– Jeg har ingen forventninger om noen sentral plass i aksjonen, men stiller meg til disposjon der Gjermund Sætermo, Frank Olaussen og alle de andre som har gjort et fantastisk jobb for Altas befolkningen vurderer at jeg kan gjøre en best mulig jobb. Uansett valgresultat er jeg helt sikker på at denne kampen vil føre fram, og jeg er villig til å være med hele veien for at Alta og Kautokeinos befolkning skal bli tatt på alvor.

– Mandatet mulig

Han tror et godt Alta-valg kunne ha sikret SV mandat fra Finnmark.

– Det er ikke vi i Alta SV som er illojal i kampen for regjeringsskifte. Det som nå skjer er et bevisst valg tatt av Finnmark SV om at de ikke vil lytte til verken Alta SV eller potensielle velgere. Mot å tilby garanti om utredning kunne vi hentet inn nok stemmer i Alta-regionen til å sikre Kirsti Bergstø fortsatt plass på Stortinget.

– Hva nå Tommy?

– Jeg har ingen framtid som sentral politiker i SV, det har jeg innsett for lenge siden. Om jeg har ofret min egen politiske karriere er det et lite offer om vi til slutt vinner fram med et akuttilbud som vil redde liv og helse.