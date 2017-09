– Alta Kraftverk et lysende eksempel

Av landets kraftlag og energiverk er overvekten samlet i sammenslutningen DistriktsEnergi. Her har 66 energiverk over hele landet organisert seg for å sikre energiverkene om er under press. I en kommentarartikkel skriver daglig leder Knut Lockert følgende:

– Framtiden for de lokale energiverkene blir bedre med politikere som ikke prøver å spenne bein på dem, men som skjønner hvilken ressurs disse selskapene utgjør.

Klar tale

En av Arbeiderpartiets mest sentrale og visjonære næringspolitikere i Finnmark, Ulf Tore Isaksen, er helt klar på at energi og kraftlagene ikke er tjent med politikken til dagens regjering som han peker på jobber i motsatt retning av å utnytte lokale kraftlag og energiselskap for å skape næringsutvikling.

– Det står enormt mye på spill, advarer Isaksen og bruker Alta Kraftlag som eksempel.

– Hadde Finnmark vært knyttet til den digitaliserte motorveien som er bygd i resten av landet? Ville nær hver krok og krik av Finnmark hatt tilgang til fiber og i dag livsviktig infrastruktur for næringsliv og et kjempegode for innbyggerne? Nei, her har kraftlaget tatt et samfunnsansvar og utført det på en særdeles god måte. Selvsagt har det vært en risiko, men med eierstruktur og mål til Alta Kraftlag er det naturlig å ta risiko for at samfunnet skal lykkes, påpeker Isaksen og viser til den siste store innsatsen på Hamnefjell ved Båtsfjord.

– Her har Alta kraftlag sammen med Repvåg kraftlag og Finnmarkseiendommen, som de tre største sammen med samtlie energiselsa i Finnmark og Nord-Troms, sikret at en lokal vindressurs blir utnyttet og kommer under lokal kontroll. Finnmark Kraft er et svært viktig redskap for å sikre at naturressurser som fylket er rik på blir på lokale hender. Det er selvsagt en økonomisk risiko, men uten å ha noen som er villig til å ta risikoen lokalt blir enten ressursene ikke utnyttet, eller overtatt av andre.

Ap vil omgjøre

På stortingsvalglista er 3. kandidat, Steinar Karlstrøm, helt enig med Ulf Tore Isaksen og sier at for Finnmark Ap vil bedre rammevilkår for kraftselskapene bli en svært viktig sak, uansett om partiet kommer i regjering eller ikke.