Sto på stand med nøytralt budskap

Tidligere denne uka omtalte Altaposten at Venstre reagerte på at LO dukket opp på stand under valgtorget ved Alta videregående skole. Arbeidstakerorganisasjonens representanter hadde stilt seg opp i glassgata, som for øvrig var fylt opp med politiske parti.

Trine Noodt og Leif Wasskog (begge Venstre) mente begge LO ikke har noe på en slik arena å gjøre.

– LO har ikke noe her å gjøre Vgs-elevene fikk servert valgargumenter fra de oppmøtte politiske partiene – og fra LO.

Det er faglig ungdomssekretær Trine Amundsen i LO Finnmark uenig i:

– Det er et fritt land, og vi kan stå hvor vi vil. Vi burde avklart dette bedre med skolen i forkant, men når vi nå har vært i kontakt med skolen i etterkant får vi vite at de ikke ser på det som problematisk at vi var der. Vi hadde på oss nøytrale klær og delte ut brosjyrer der vi oppfordret til at ungdommene bør bruke stemmeretten sin. Vi sto ikke der og oppfordret ungdommene til å stemme på et bestemt parti, sier hun.

– Samtidig er det ikke noen hemmelighet at vi har et samarbeid med enkelte av partiene, som fører en arbeidstakervennlig politikk. Derfor hadde vi også plassert oss mellom AUF og Sosialistisk Ungdom, sier Amundsen.

Ifølge henne snakket LO-representantene stort sett med ungdommene om deres første erfaringer fra arbeidslivet, i forbindelse med sommerjobber og deltidsjobber.

– Vi fikk egentlig ganske mange henvendelser fra elevene, og er fornøyde med det.

Skal spørre først

– Samtidig er dere ikke et politisk parti. Ville det vært greit om for eksempel NHO stiller på stand neste år?

– Om de har lyst og får lov fra skolen, så ser ikke jeg noe problem med det. Vi er ute på skolene året gjennom, vi snakker med lærlinger og elever om arbeidsrelaterte tema, rettigheter og plikter for arbeidstakere.

– Om dere og NHO kan få komme på valgtorgene ved skolene, hvem andre kan få lov – og hvor vil du sette grensa?

– I etterkant av dette er vi blitt enige om at vi skal spørre skolen i forkant. Vi skal ta en sjekk med hvordan andre fylkeslag gjør dette, og vil ta en evaluering på om vi skal gjøre dette om to år eller ei. Det finnes andre arenaer, eksempelvis utdanningsmesser og slikt, hvor det går an å treffe elevene, sier Amundsen.