Politiet kunne i natt opplyse at en person ble slått i ansiktet med et ølglass på et utested i byen. Politiet dro til stedet.

– Fornærmede har et kutt i ansiktet. Fraktes til legevakt for behandling, opplyste Finnmark politidistrikt.

– Mistenkte har stukket av. Vi har personalia og følger opp saken, opplyste de i natt.