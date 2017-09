Lørdag krydde det av politikere på Torget på Alta Sentrum. I praksis var lørdag nemlig aller siste sjanse til å møte folk i hopetall, og dermed sjarmere flest mulig i senk før mandagens valg. To av dem som gjorde en hederlig innsats i det høstlige finværet, var leder for Alta Arbeiderparti, tredjekandidaten Steinar Karlstrøm, samt organisatorisk nestleder Jarl Dahle.

– Jo, det er siste innspurt, men vi liker uansett å være ute og være folkelige. Det er mye bedre enn å sitte hjemme og bite negler og lure på hvordan det vil gå i valget, sier Karlstrøm og Dahle.

Sats på velferd

– Høyrevind? Det blåser ingen høyrevind. Det blåser vår vei, og vår vei er at alle skal med, sier Dahle og Karlstrøm. Og denne inkluderende tanken er kjernevelger Arnfinn Sarilla hjertens enig i.

– Jeg har stemt Arbeiderpartiet siden jeg ble myndig, og fortsetter å stemme på dem resten av livet, sier pensjonisten, som selv var politisk aktiv tidligere. Sin partitilhørighet deler han med veteranene Sigmund Karlsen og Kirsten Jonas. Foruten rød rose, fikk de også kaffe og vafler borte hos Karlstrøm og dem.

– Vi må satse på de eldre og på samfunnets velferdsgoder i stedet for å gi skattekutt, sier de.

Venstres gode hjelper

I den blåfargete enden av Torget fant vi Raymond Londal, og venstremannen var klar på hvorfor han sto der og delte ut brosjyre og snakket med folk.

– Jeg forsøker å være en god hjelper, og gjøre det jeg kan for å øke sjansene for at Trine Noodt kommer inn på Stortinget, sier han.

– Det har vært et jevnt sig av folk innom, og jeg merker at altaværingene er positive til partiet Venstre og til Trines engasjement. Folk sier at Venstre har vært klokkeklare i den viktige sykehussaken. Nå jobber vi for at sykehussaken skal bli en del av regjeringsforhandlingene, sier Raymond.

Valget er altså mandag førstkommende, så løp og få det hele til å stemme, lyder den unisone oppfordringen fra Torget i Alta.