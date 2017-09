Krever fersk fisk

Det er kravet fra Bengt Stabrun Johansen og Kystpartiet. Se her hva han svarer på spørsmål som kan besvares med kjappe, og mindre kjappe, svar.

Statsminister? Erna Solberg.

Regjering bestående av: H,V og Krf.

Partiets førstekandidat: Bengt Stabrun Johansen, Alta Alder: f 1967 Yrke: Tømrer

Partiets andrekandidat: Christine Mølmann Annexstad, Hammerf./Tromsø Alder: f 1981 Yrke: Student.

Partiets tredjekandidat: Ingolf Eriksen, Vardø Alder: f 1954 Yrke: Havnesjef.

Utfordringen:

Til Runar Sjåstad. Arbeiderpartiet har i store ordelag kritisert Fiskeriminister Sandberg for å ville avskaffe tilbudsplikten( tidligere leveringsforpliktelser) for trålere med trålkonsesjoner som innehar denne tye plikter. Vil Ap komme med tiltak for å skjerpe inn og stille krav til trålere med tilbudsplikt? Vil Ap omgjøre tilbudsplikten til leveringsplikt slik det i utgangspunktet var? Hvilke tiltak vil Ap i samarbeid med Sp og Sv gjøre for å skape mer aktivitet i våre fiskeriavhengige kystsamfunn?

– Beskriv ditt partis ideologiske plattform (i stikkordsform) og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet (lokalt/sentralt)?

– Kjernen i vår ideologi er å bevare og videreutvikle de verdier, kulturtradisjoner og institusjoner som skaper trygghet i samfunnet. Vi ser på familien, lokalsamfunnet og nasjonen som de viktigste rammer for enkeltmenneskets trygghet og utvikling. Det internasjonale samfunn bør styres ved likeverdig samarbeid mellom folkestyrte og selvstendige nasjonalstater. Vi ser på familien, lokalsamfunnet og nasjonen som de viktigste rammer for enkeltmenneskets trygghet og utvikling. Det internasjonale samfunn bør styres ved likeverdig samarbeid mellom folkestyrte og selvstendige nasjonalstater. Vi vil begrense og kontrollere migrasjon over landegrensene. Vi sier nei til norsk medlemskap i EU og vil melde Norge ut av EØS og Schengen. Vi ønsker en sentrumsorientert blandingsøkonomi, selveierdemokrati, et sterkt privat næringsliv, et mangfold av frivillige organisasjoner og en velfungerende offentlig sektor. Kystpartiet er imot at Norge selges bit for bit. Naturressursene er folkets eiendom.

– Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?

– Gjeninnfør leveringsforpliktelsene med krav om at all fisk i hovedsak leveres fersk.

– Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

– De to profilerte alternativ som skisseres står begge for en utarming av distrikt og salg av Norge bit for bit. En Høyredominert regjering har et litt større tempo hva sentralisering og privatisering av felleseie angår enn en arbeiderpartidominert regjering. Resultatet på sikt blir mye det samme. Helst skulle vi hatt en sentrumsregjering hvor også Kystpartiet var med.

– Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark?

– Dessverre så skiller ikke Finnmarks befolkning seg fra befolkningen for øvrig. Stortingsvalg handler i for stor grad for de fleste velgere, og for media om taburetter i regjeringskvartalet. Det handler i alt for liten grad om gode representanter fra vår region til nasjonalforsamlingen som vil agere ut fra forventningene til de dem er valgt til å representere. Dermed så ender vi opp med representanter fra etablerte partier som altoppslukende er tro mot sentralledelse i egne parti og i den sammenheng ofte gir en lang mars i de dem er valgt til å representere. Alt over 2 prosents oppslutning vil derfor være en positiv overraskelse.

– Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest?

– At bompengestasjonen på innfartsåren til Finnmark ble fjernet har gledet meg. At man til stadighet overgir nasjonal suverenitet til overnasjonale statsforbund som eksempelvis EU, det skuffer meg.

– Hvilken sak(er) vil avgjøre valget i Finnmark?

– Regionreformen og sentralisering.