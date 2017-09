Joda, de fins

Firfisle. Allerede på barneskolen lærte man at det fins firfisler i Alta, de skulle være små og svarte, ryktes det. Men til tross for over gjennomsnittlig mye trask i skog og mark, har man aldri selv fått gleden av det man på fagspråket kaller «sikker observasjon.»

Turen ble krydret

Helt til en dag sent i august i år, da man var på moltebærplukking et sted forbi Gampvannet og videre innover i Gurpmotvuopmi. Nå ja, plukking og plukking, det var smått med bær, til gjengjeld ble altså turen krydret av en lynrask krabat som midt i sin flukt tok en kunstpause lang nok til å la seg forevige. Dyret var stort til firfisle å være, opp mot og trolig over makslengden slik denne oppgis av sikre kilder.

Fargen varierer

Store Norske Leksikon sier nemlig at vår firfisle kan bli opptil 18 centimeter lang, hvor halen utgjør over halvparten. Halen kan for øvrig slippes hvis den aner ugler over mosen og vil vekk. Gjennomsnittslengden ligger på rundt 12 centimeter, og fargene varierer hos hannen fra grågrønn til rødbrun med mørke flekker, mens hunnen er mer hvitaktig. Og ganske riktig, det finnes også en nesten svart variant.

Kun en art

Vi kan føle oss trygge på at observasjonen i moltemyra var en Zootoca vivipara, en Nordfirfisle, fordi vi i Norge kun har denne ene arten av den artige øglen i krypdyrfamilien. Vår Nordfirfisle kalles også skogfirfisle eller bergfirfisle, selv om eksemplaret vi så burde hete myrfirfisle. Den var nok på insektjakt i vannsystemet mellom tuene, antar vi. Vi satser på snarlig gjensyn.