180 millioner til polarforskning

Regjeringen bidrar med 180 millioner kroner over seks år til forskningsprosjektet Arven etter Nansen, som skal kartlegge det nordlige Barentshavet.

Prosjektet, som er et samarbeid mellom flere forskningsinstitusjoner, har en budsjettramme på nærmere 800 millioner kroner, skriver Universitetet i Tromsø.

– Det har lenge vært klart at dette er et prosjekt som, gitt at kvaliteten er så høy som vi tror, absolutt bør støttes. Det man skal forske på er så viktig og nødvendig for god forvaltning av nordområdene, sier statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

Målet er å øke kunnskapen om områdene nord i Barentshavet, etter hvert som havisen smelter og stadig større områder blir tilgjengelig.

– Dette er en stor dag for norsk polarforskning og et prakteksempel på samarbeid, sier styreleder i prosjektet Kenneth Ruud.

Universitet i Tromsø, Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt, Norsk Polarinstitutt, NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetssenteret på Svalbard, Nansensenteret og Akvaplan-niva samarbeider om prosjektet og skal til sammen bidra med 360 millioner kroner. Intensjonen er at Norges forskningsråd skal matche regjeringens bevilgning. (©NTB)