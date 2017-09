– Vi nådde målet

– Finnmark har hatt et dårlig rykte og noen lag hadde faktisk som mål å «bare» slå Finnmark. Derfor gjorde det utrolig godt når de lagene ble lest opp før oss på premieutdelingen. Da sjetteplassen ble lest opp og det ikke var oss, hadde vi nådd målet vårt med femte plass. Det er Finnmarks beste plassering i NM i hjelpekorps, sier Aili Kristin Eidebakk i Alta Røde Kors Hjelpekorps.

NM gikk forrige helg i Tromsø, med nattorientering på fredagskvelden og hjelpekorpsfaglige caser og førstehjelpscaser på lørdag. Alt i alt stilte 11 lag fra like mange fylker.

– Føler oss som vinnere

– Det skal sies at vi ikke hadde trent og øvd sammen før mandag samme uke som NM, mens andre lag har øvd sammen i flere år. Men det som er annerledes med oss, er at vi er alle fra samme hjelpekorps og kjenner hverandre fra før, sier Eidebakk. Finnmark var bare to små poeng bak fjerdeplassen, noe Eidebakk sier øker konkurranselysten.

– Vi føler oss som vinnere, og nå er det bare å jobbe mot et enda bedre resultat neste år, sier hun. Hjelpekorpset i Oslo vant, og skal videre til Europamesterskap neste sommer. Nattorienteringen ble svært spennende for gjengen fra Finnmark, fordi det fra første post ble kniving mellom dem og et annet lag.

Liste seg fram

– Vi fant fort ut forskjellene på lagene. Vi var gode til å orientere, det andre laget hadde bedre kondisjon enn oss, sier hun.

– Neste år satser vi på at laget fra Finnmark har begge deler, sier hun, og sier at de på et tidspunkt var tre, fire lag som surret i samme i område.

– Da er det om å gjøre å ikke ha hodelyktene på, og bare liste seg til posten og liste seg vekk igjen, sier hun. Regelen er at hele laget fysisk må ta på posten, så ingen kan ha en løper foran mens resten går innersvingen.

– Vi var ett av fem lag som fant alle postene. Det smakte godt, sier hun.

Var best

Reglene for lørdagen tilsa fire hjelpekorpsrelaterte caser, samt seks førstehjelpsrelaterte.

– Den første posten er alltid den verste, mest fordi man ennå ikke har kommet inn i modus. På hver post er det minst to dommere, gjerne flere. De følger med på alt vi gjør, sier Aili Kristin. Hun sier at Finnmark stiller sterkest på hjelpekors-relaterte caser, noe også resultatene viste.

– Vi var overlegne på å gå kompasskurs og måle avstand, hele 17 poeng over nest beste. En annen post hvor Finnmark gjorde det bra, var skuterulykke med ikke mindre enn fire personer som var skadet. Mye å holde styr på, bekrefter Eidebakk.