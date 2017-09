– Må rydde opp i plasthavet

Det gjør Kystpartiet skremt.

Toppkandidaten i Finnmark, Bengt Stabrun Johansen, vet utmerket godt at man ikke vinner valget med å vise til at havet er blitt vårs tid søppelbøtte. Det er for vanskelig å forstå for velgerne. Konsekvensene er for langt unna.

– Det spiller ingen rolle. Dette er en alt for viktig sak til at den skal bli overskygget av andre mer trivielle saker. Havet er vårt spiskammer. Det er havet i tillegg til verdens jordbruksområder det som skal brødfø en hel verdensbefolkning. Når vi vet at det hvert eneste minutt tilføres 15 tonn med plast i havet, og der fra før av er enorme mengder, så kan ikke dette fortsette. Noen må si i fra med høy røst, sier Stabrun Johansen til Altaposten, når han beveger seg i fjærekanten til ære for fotograf Kveseth.

Mat i søppeldynga

For å billedgjøre problemet med plastforurensingen i havet henter han opp et par retoriske spørsmål:

– Tenk om verdens kornåkere ble dynget med 15 tonn plast per minutt? Skulle vi dyrke vår mat i slike søppeldynger?

– Om 50 år vil det være mer plast enn fisk i havet dersom vi ikke snur denne utviklingen, synser mannen som har vært leder av Kystpartiet i Norge, men nå har inntatt en mer beskjeden rolle – om topplassen på partiets stortingsliste i Finnmark kan sies å være det.

– Hva ser du og Kystpartiet for dere kan være løsningen?

– Norges fremste folkevalgte, med regjering i spissen, må gå i front for å sette et globalt fokus på dette. Jeg mener Norge må føre an for å sette i gang en internasjonal dugnad hvor alle kyststater blir med på en storstilt opprydning/opprenskning av havene verden over. Samtidig må plast som embalasje erstattes med mer miljøvennlige og lettere nedbrytbare produkt. Vi bruker som nasjon betydelige penger på internasjonale klimatiltak, og på tiltak for å bevare verdens regnskoger. Forsøpling av havet er en minst like stort, om ikke større, miljøutfordring globalt sett. Konsekvensene vil bli katastrofale på sikt dersom det ikke handles raskt.

Blir i Alta

Selv innser Kystparti-Bengt at han ikke behøver å flytte fra Finnmark for å oppholde seg i Oslo og Stortinget de neste fire år. Likevel vil en stemme til Kystpartiet være viktig, mener han. Et aktiv Kystparti med støttespillere i lokalsamfunnet vil være en garantist blant annet for at plastforsøplingen ikke får fortsette.

– Kystpartiet bidrar til å sette fokus på viktige saker som etablerte partier kun ser ut til å være opptatt av i valgår. Nå er de fleste som stiller til valg i Finnmark opptatt av ilandføringsforpliktelser for trålere. I valgkampen fokuserer mange på miljøutfordringer tilknyttet havbruksnæringen. Dette er to eksempler på utfordringer Kystpartiet har vært opptatt av siden partiet ble etablert, sier han og legger til:

– Vi ønsker innskjerping av leveringsforpliktelsen med klare krav om prosentandel som skal leveres fersk, og vi har programfestet et mål om at all oppdrett skal i lukkede anlegg innen 2025. I tillegg til plastforsøpling av havet er gjødsel/slam/rømming lus og sykdoms spredning som følge av havbruk en stor miljø utfordring. Vi ønsker å bruke konsesjonstildeling, skatte og avgift systemet, samt avskrivninger for å stimulere aktørene i havbruksnæringen til å satse på lukkede annlegg.

Med på flere fronter

Selv blir Bengt langt fra politisk arbeidsledig om velgerne ikke gir han stortingsplass.

– Per i dag er jeg styremedlem for Kystpartiets fylkeslag, samt at jeg sitter i kommunestyre og administrasjonsutvalg i Alta kommune. Er vara til formannskap/planutvalg/økonomiutvalg i Alta kommune, og er representantskapsleder for Vefik IKS. Er første vara til fylkesting og fylkeshovedutvalg for kultur samferdsel og folkehelse, ramser han opp.

Han har ingen klar definisjon om han og Kystpartiet er på borgerlig eller sosialistisk side i nors politikk.

– Kystpartiet er et verdikonservativt sentrumsparti. Vi har i noen kommunestyrer samarbeidet med borgelige partier, mens vi i andre kommunestyrer har samarbeidet med sosialistiske partier.