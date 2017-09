Toppkandidater til radioduellen

I Ávjovárri valgdistrikt til Sametinget som omfatter kommunene Kautokeino, Karasjok og Porsanger er det hele 14 lister som stiller til valg. Radioredaktør Nils Martin Kristensen i GLR forteller at hele 10 av toppkandidatene til Sametinget stiller til debatt.

– Sendingen går direkte fra klokka 19.00 og vi sender fra Pitstop restaurant, der publikum er velkommen til å overvære debatten. Ellers går den på radioen og på nettet på vår hjemmeside www.glr.no reklamerer Kristensen.

Han sier Aps sametingskandidat Ronny Wilhelmsen også vil møte til debatten, selv om han representerer Ap i Nordre distrikt. NSR sin presidentkandidat Aili Keskitalo vil selvfølgelig også være klar til å svare for NSR sitt syn.

– Dette blir skikkelig politisk holmgang og jeg tror vi kan love bra temperatur, ut fra det vi har klart å lodde stemningen forut for valget. Her blir det spørsmål om gruvedrift kontra primærnæringer, det blir helsespørsmål for den samiske befolkningen og det blir fokus på samisk språk, kultur og sedvaner innenfor jakt, fangst og fiske, sier Kristensen. Han regner med at de som ikke allerede har bestemt seg for hva de skal velge, vil få en god mulighet til å oppdatere seg i løpet av den direktesendte debatten.