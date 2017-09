Ikke enig med moderpartiet

Det sa Jan Erik Kiil fra Maze som topper Frp sin liste til Sametingsvalget i Avjovarri, i et intervju med GLR.

– Skulle Sametinget legges ned klokka fem i ettermiddag, så tar det 10 år før det blir lagt ned, men jeg tror ikke at det vil bli lagt ned. Jeg bor i Maze og har bodd her i 24 år, jeg har ikke fått noen dårlige tilbakemeldinger fra folk for at jeg representerer Frp, men så vil jeg heller ikke legge ned Sametinget. Kommer jeg inn på Sametinget så vil jeg mene at vi skal gjøre det beste for å beholde de fordelene vi har i Finnmark og jeg kan gi min stemme til dem som vil at vi skal beholde fordelene vi har med å bo her, jeg sier ikke at Sametinget skal legges ned, så jeg er kanskje en litt mykere politikere enn de andre i Frp, sier Kiil.

– Skulle jeg komme inn så mener jeg det er behov for å kontrollere bedre hva pengene brukes til som blir bevilget fra Sametinget, og det må kreves bedre kontroll med tildelinger og regnskap for det som bevilges. Kiil sier han er sterk tilhenger av at samisk språk og kultur tas vare på, men han mener det er behov for å skape mindre byråkrati.