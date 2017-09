Høyre og Ap-profiler inn i Folkeaksjonen

To dager før valgdagen kommer nyheten om at profilerte Ap og Høyre-politikere nå går inn for fullt i «Folkeaksjonen for akuttsykehus i Alta». Det skjer når Folkeaksjonen nå offentliggjør hvem som skal stable på plass et velfungerende styre til å ta kampen for tre sykehus i Finnmark videre etter valget.

Ap-profiler

Av de fire finner vi to svært profilerte politikere i Ap, Alf Bjørn og Jenny Marie Rasmussen. Bjørn er partiveteranen som har kjempet for bedre og et likeverdig helsetilbud i mer enn 30 år. Han har vært varaordfører og sentral i Arbeiderpartiet. Det samme har Jenny Marie Rasmussen, en av initiativtakerne til underskriftsaksjonen som kvinnenettverket i Ap fikk dratt i gang tidlig på 2000-tallet med krav om fødeavdeling. Rasmussen har vært formannskapsmedlem og var lenge favoritt til å bli partiets ordførerkandidat. På grunn av manglende handlekraft og vilje i Arbeiderpartiet har Rasmussen gradvis blitt mer og mer passiv i Ap, og hun bekreftet i et intervju for ett år tilbake at hun ikke lengre betaler medlemskontingenten.

– Stemmer ikke Høyre

Fra Høyre går nå både Steinar Hardersen og Gunvald Nilsen aktivt inn i organiseringen av Folkeaksjonen og utgjør sammen med de to tidligere Ap-toppene valgkomiteen sammen med Grete Alise Nilima Monsen. Gunvald Nilsen har hatt en svært aktivt rolle i kulissene i reetableringen av Høyre som av Altas mest markante parti. Hardersen er også en av de trofaste sliterne i Alta Høyre, og har markert seg med en rekke innlegg som har fått stor oppmerksomhet både i Alta og utenfor.

At de fire profilerte politikerne har fått aktivt inn Folkeaksjonen og nå blir profilert, blir av flere Altaposten har vært i kontakt med hevdet å kunne påvirke mange potensielle velgere for Høyre og Ap i det kommende valget. I Høyre har partiveteranen Rolf Pedersen vært i tvil om han kunne stemme på eget parti, men etter å ha snakket med toppkandidatene Frank Bakke-Jensen og Marianne Haukland, følte han seg trygg på at Høyre vil sikre en uavhengig faglig utredning av sykehusstrukturen, og med det legge grunnlag for et sykehus i Alta.

Klar melding

Altaposten har tidlig i valgkampen vært i kontakt med både Alf Bjørn og Jenny Marie Rasmussen. Begge har overfor Altaposten bekreftet at de på grunn av sykehussaken ikke kan stemme på Ap. Også Steinar Hardersen har offentlig sagt at han ikke kan anbefale noen å stemme Høyre som har sykehussaken høyt på sin liste. Han er uenig med sin kamerat Rolf Pedersen, og mener at han er «lurt» av Høyres toppkandidater.

– Hverken Høyre-kandidat Marianne Haukland eller Bakke-Jensen har lovet noen som helst om utredninger av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, klargjorde Hardersen i et leserinnlegg.

Han viste også til at debattlederen i sykehussaken brukte handsopprekning for å se hvem som støttet utredningsforslaget som ligger i Stortinget, og støtte til et fullverdig akuttsykehus i Alta og videre at Haukland holdt seg i ro samtidig som debattlederen oppsummerte at Høyre støtter Ap og SV om null utredning.

– Samme passive holdning hadde Haukland til spørsmålet om et fullverdig akuttsykehus i Alta, klargjorde Hardersen i sitt debattinnlegg i Altaposten sist onsdag.

Fortsetter kampen

I en pressemelding fra den foreløpige aksjonsledelsen undertegnet Gjermund Sætermo og Frank Olaussen heter det:

«Folketoget fortsetter gjennom «Folkeaksjon for akuttsykehus til Alta». Folkeaksjonen er formeldt under stiftelse og vil være registrert i Brønnøysundregistrene om få dager. Vi tar nå grep for å sikre et folkelig forankret styre. Initiativtakerne Frank Olaussen, Gjermund Sætermo, Sylvi Andreassen og Grete Alise Nilima Monsen har nå utnevnt en sterk valgkomite for å få på plass et slagkraftig styre.».

Folkeaksjonen ønsker ikke å blande inn partipolitikk i aksjonen, men ønsker en bredest mulig plattform for den ene saken de kjemper for: Lokalsykehus med akuttilbud og fødeavdeling til Alta.

Folkeaksjonen har egen hjemmeside «altasykehus.no». Siden har blant annet elektronisk innmelding til et offentlig godkjent medlemsregister.

– Vi håper å kunne samle flere medlemmer enn det antallet som møtte i folketoget 26.08, altså mer enn 10 000 medlemmer. Folkeaksjonen har på kort tid fått over 2500 medlemmer og dette vil bli vår felles røst mot storsamfunnet. Medlemskapet er gratis da folkeaksjonen skal være åpen og inkluderende, sier Frank Olaussen og Gjermund Sætermo.