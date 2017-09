Næringsministeren: – Reiser ikke rundt med sjekkhefte

EU-minister Frank Bakke Jensen (H) lovet å arbeide videre med en garantiordning for entreprenører som satser på store utbyggingsprosjekter. Det må til for at utbyggerne ikke skal tære opp egenkapitalen ved større satsninger, som ikke selges før byggingen er ferdig. Motsatt av hva som skjer i Oslo og på østlandsområdet.

Dobbel pris

Næringsminister Monica Mæland og hennes partifelle fra Høyre, EU-minister Frank Bakke Jensen, besøkte i dag entreprenørselskapet Harald Nilsen AS. Der ble de konfrontert med en rekke problemstillinger som er særskilte for bedrifter i Finnmark.

Næringsministeren sa hun hadde lært mye etter møtet med den lokale bygg- og anleggsgiganten om lokale forhold i Finnmark som er vesens forskjellig fra situasjonen for entreprenører på Østlandet. Tema som ble drøftet under møtet mellom daglig leder Halvdan Heggheim og hans stab av prosjektledere og næringsminister Mæland og EU-minister Frank Bakke Jensen var foruten lærlingeordningene, formuesbeskatning, generasjonsskifte i selskaper og nevnte garantiordning for større prosjekter.

På spørsmål om ikke næringsministeren hadde med seg en gulrot til Alta svarte Mæland slik:

– Vi driver ikke å reiser rundt med sjekkhefte, vi driver politikk og legger til rette for verdiskapning. Nå går ledigheten ned og optimismen øker, så vi trenger ikke nye eksperimenter med nye avgifter, sa næringsministeren.

Ulik konkurranse

– Det som skiller våre utbyggingsprosjekter fra dem i Oslo, er at vi kanskje bare har solgt 30 til 40 prosent av et boligprosjekt før vi setter i gang, mens de som bygger i Oslo har solgt alt før de starter og til dobbel pris. Dette er på en måte konkurransevridende og hindrer på sett og vis lokalt eierskap, fordi det også er snakk om skattlegging av våre lokale bedrifter, som større utenlandske aktører ikke berøres av, sa Halvdan Heggheim, daglig leder for Harald Nilsen AS.

Næringsminister Monica Mæland slo fast at det er store forskjeller i Norge, mens det er ett regelsett for hele landet.

– Vi ønsker å legge til rette for like rammebetingelser for alle og vi vil fortsette arbeidet med dette også etter valget, det er ikke denne regjeringens oppskrift å tvinge ytterligere økte avgifter på de som skaper lokale verdier, sa Mæland.