Mange tok turen til Jotka i finværet

– Vi hadde 140 til 150 besøkende på søndag, så det ble konsumert 100 porsjoner med bidos, opplyser Inga Maren Gran Erke i Barnas turlag.

Kom ut-dagen pågikk over hele landet, men det var neppe mange som hadde så fint høstvær som i Alta.

– Nydelig vær gjorde at mange tok turen ut, og i tillegg ble lenge utover dagen. I tillegg til bidus, var det mulig for både unger og voksne å besøke hundegården, delta i natursti med quiz, padle kano, fiske, plukke bær, gå småturer i området og bade i vannet, oppsummerer Gran Erke om den fine søndagen.

Det ble satt inn båtskyss på returen, noe som mange satte pris på.

– Mange små føtter ble slitne av den 4-5 kilometer lange turen og i tillegg masse aktivitet på fjellstua før hjemturen, mener ildsjelen i Barnas turlag.

Ett av håpene er naturligvis at flere melder seg inn i både DNT (Den norske turistforeningen), men også Barnas Turlag.

– Vi håper at flere kan bli aktive i Barnas turlag, slik at vi kan arrangere flere slike turer for befolkningen i Alta, er appellen fra Gran Erke, som benytter anledningen til å rose vertskapet.

– Vi setter veldig pris på vertskapet til Lisa og Steinar på Jotka, og håper på å gjenta suksessen til neste år igjen i forbindelse med Kom-deg-ut-dagen i 2018.