Kritiserer valgdebatt

I tiden fram mot Stortings- og Sametingsvalget er også landets ungdomspolitikere i full sving. Turen går fra skole til skole i eget fylke, for å gjennomføre skolevalgsdebatter. Massevis av tid legges ned til forberedelser og så vel som til perioden da debattene foregår over hele fylket.

Varierende kvalitet

Derfor er det skuffende å se at enkelte skoler ikke virker å være like opptatt av å skape gode opplegg rundt debattene, mener Hege Christin Bjørkmann (Unge Høyre) og Tomas Børresen (Fpu).

– Enkelte skoler er flinke, ved andre skoler er det mindre bra. For eksempel var det en sametingsdebatt ved Alta vgs som verken vi, Fpu eller Venstre visste om. Bare to parti dukket opp. Og under den ene stortingsvalgsdebatten var den ene av debattlederne aktiv i AUF. Det synes jeg er kjedelig, sier Bjørkmann, og får støtte fra Fpu-Børresen:

– På skolevalg skal man stille på likt grunnlag. Da er det kjedelig å møtes av ordstyrere som har en partitilhørighet. Temaene vi fikk var som skreddersydd for Ap/SV og andre på venstresiden. Her i Alta kunne jo sykehussaken vært interessant å debattere, men det ble ikke tema, påpeker Børresen.

De to påpeker at den aktuelle ordstyreren, Erik Karlstrøm (AUF) gjorde en grei figur, og føler begge at de slapp til.

– Men det blir feil likevel, mener Børresen.

Stilte opp

Ordstyrer Karlstrøm forklarer selv at han ble hentet inn i siste liten, som følge av at det oppsto en uforutsett situasjon.

– Jeg ble forespurt da det var litt krise, og valgte å si ja til dette. Jeg synes debatten gikk bra, jeg forsøkte å være upartisk og forsøkte også å ikke ta stor plass i debatten, kommenterer han.

Rådgiver Gisle Holsbø Eriksen ved Finnmark fylkeskommune sier de tar til seg kritikken og vil vurdere å endre praksis.

– Kanskje bør vi gjøre mer for å strømlinjeforme arrangementene, kanskje må vi bli flinkere på kommunikasjon. Dette tar vi med oss inn i planleggingen mot neste skolevalg, sier han.

– Det er veldig fint å se det oppriktige engasjementet fra ungdomspolitikerne. Vi skal jobbe videre for å legge til rette for best mulig arrangement ved skolene også i framtiden.