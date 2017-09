Mer flyplass og veier med KrF

Ann Solveig Nystad (56) er for mange den ubeskrevne toppkandidaten ved dette valget. Redaktøren er fra Karasjok er gift og har seks barn. Hun har vært engasjert i politikken i mange år, gjennom KrF og samepolitiske spørsmål. Bak henne har KrF unggutten Trygve Bakkehaug fra Alta (18) og Turid Lien (48) fra Hammerfest. Svarene på de faste spørsmålene er teamarbeid av de tre sammen med fylkesleder Svein Iversen.

– Finnmarksloven har hatt 10-årsjubileum – er du/partiet fornøyd?Bør Sametinget få tilført mer makt eller mindre?

– Finnmarksloven har fungert tilfredsstillende etter de rammevilkår den har hatt de 10 årene den har eksistert. Sametinget bør få tilført større selvråderett i samiske spørsmål angående saker knyttet til språk, kultur og næring. Samarbeidsformene mellom Sametinget og de sentrale myndigheter må videreutvikles.

– Reginonreformen er vedtatt, vil du/ditt parti reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark?

– Finnmark KrF vil respektere det Stortinget har vedtatt og arbeide for at sete for Fylkesmannen og regionen blir lagt i Finnmark, særlig viktig er det å bevare og styrke kompetansemiljøet i Vadsø. KrF krever videre at nye regioner må tilføres flere statlige oppgaver.

– Landbruket i Finnmark er under sterkt press, spesielt i enkelte kommuner. Bør sentrale myndigheter medvirke til strukturendring med større bruk, ved bruk av økonomiske virkemidler. Hva med arealvern?

– Bønder er næringsdrivende og yrkesutøveren i landbruket må få levelig inntekt av arbeidet sitt. Sentrale myndigheters oppgave er å bevilge støtteordninger til landbruket, også utenfor landbruksoppgjøret. Tilskuddsordningene må tilpasses regionale forskjeller og lønnsomhet på alle bruksstørrelser og bruksmåter. Tilskuddsordningene må utjevne de økonomiske forskjellene mellom store og mellomstore/små bruk. Krf har sagt at vi ønsker et sterkt vern av dyrket og dyrkbar jord. Vi vil også ha en ordning med gebyr når matjord omdisponeres til industriområder, boligfelt, veier o.l.

– Hva mener ditt parti om reintilpasningen? Bør myndighetene sette hardt mot hardt?

– Forvaltningen av areal, natur og kulturarv er viktig for å sikre grunnlaget for bevaring og utvikling av samisk kultur. Samiske næringsformer, også reindriften, må opprettholdes og videreutvikles. Reintilpasningen må tilpasses innenfor næringen selv så langt råd, der hvor kunnskapen ligger. Tilpasningen bør også skje i samarbeid med Sametinget, som er et folkevalgt organ, og hvor representanter for resten av den samiske befolkningen sitter.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at fisken i nord kommer på land og blir til verdiskapning og videreforedling i kystsamfunnene?

– KrF mener at et langsiktig bærekraftig forvaltningsperspektiv er grunnlaget for fiskeri- og havbrukspolitikken. Det er et viktig mål at fisken blir ilandført og videreforedlet i nord. Krf vil beholde deltagerloven som avgrenser retten til å delta i fisket til aktive og registrerte fiskere. Krf vil beholde fiskesalgslagsloven som regulerer førstehåndsomsetningen av marine ressursser. KrF krever overføring av kvoter fra trål til kystflåten, som vil sikre leveranser av fersk fisk og god kvalitet. Krf krever at leveringsplikten overholdes, slik at fiskeressursene skaper arbeidsplasser både på sjø og land.

Venstre har lagt fram et forslag i Stortinget om at sykeshusstrukturen i Vest-Finnmark skal utredes og at det skal tas time-out for store investeringer (nytt sykehus i Hammerfest til over to milliarder). Hvordan vil du ditt parti stemme over forslaget?

– Finnmark KrF støtter at det blir foretatt en uavhengig utredning når det gjelder investeringer i en framtidsrettet sykehusstruktur i Vest-Finnmark, herunder investeringer i Samisk helsepark i Karasjok. Finnmark KrF støtter at det skal etableres akutt- og fødetilbud i Alta på sykehusnivå med bakgrunn i folketallsutvikling, avstander og klimatiske forhold. Finnmark KrF mener at det fortsatt skal være et sykehus i Hammerfest. En utredning kan imidlertid bety en annen funksjonsfordeling enn det dagens vedtak om utbygging i Alta og Hammerfest tilsier. Det vil bl.a. kunne bety to likeverdige sykehus.

Vil du ditt parti jobbe for at Alta-regionen skal få fødeavdeling og akuttilbud på sykehusnivå?

Se svaret over.

– Det hevdes at helseregionene er blitt en direktør-diktatur uten mulighet for folkevalgpåvirkning. Vil du/ditt parti videreføre ordningen med helseforetak?

– KrF ønsker enda sterkere statlig styring og at en ansvarlig statsråd står for styringen av de lokale helseforetakene etter føringer gitt av Stortinget. Hvis dette fungerer enda bedre, kan de regionale helseforetakene på sikt avvikles. KrF mener at Stortinget skal ha en rullerende Nasjonal helse- og sykehusplan, og vesentlige endringer i helse- og omsorg må avgjøres av Stortinget gjennom denne planen.

– Hvordan vil du/ditt parti sikre at stamflyplassene i Alta og Kirkenes utvikles med direkteflyavganger?

– Finnmark KrF ønsker at hovedflyplassene skal være i Alta for Vest-Finnmark og Kirkenes for Øst-Finnmark. KrF krever en forlengelse av rullebanen på begge flyplassene. Innmatingen fra de andre flyplassene må i hovedsak skje hit. Lakselv flyplass har også et stort potensiale i fraktsammenheng.

– Vil du/ditt parti støtte bygging av en ny storflyplass i Hammerfest ( asfaltert rullebane 1720 eller 2220 m)?

– Kapasiteten er tilnærmelsesvis sprengt på småflyplassen i Hammerfest. Flyplassen trenger derfor lengre rullebane slik at større fly kan tas ned, og dermed gi mulighet for direkte ruter. Eksempelvis krever Widerøes nye jetfly 1500 meter landingsbane, så en ny flyplass bør være minimum 1500 meter.

– Vil du/ditt parti jobbe for/stemme for realisering av RV 93 utbygging Kløfta og ny E6 gjennom Alta (avlastningsveien)?Eventuelt hvilke andre prosjekt i Finnmark bør prioriteres foran?

– Finnmark KrF ønsker å oppgradere RV 93 til Europavei, og er positive til ny avlastningsvei av E6 gjennom Alta. Det også viktig at RV 94 til Hammerfest prioriteres, grunnet økt tungtrafikk.

– Støtter du/ditt parti Nussir i gjenåpningen av gruva i Repparfjord ut fra de planer som foreligger (sjødeponi)?

– Finnmark KrF er positive til Nussir av flere årsaker: Kvalsund kommunestyre har med klart flertall for Nussir og sjødeponi. Finnmark KrF respekterer det åpenbare flertallet, samt at Kvalsund KrF tydelig har sagt ja til Nussir. Søknaden til Nussir om utslipp er godkjent av Regjeringen. Norge har ekstremt strenge miljøkrav til gruvedrift, både av hensyn til arbeiderne i form av beskyttende arbeidsmiljølov og miljøhensyn. Nussir skal ikke ha dagbrudd, men tuneller innover i kobberårene. Derfor blir minimale landarealene benyttet til gruvedrift, og reindrifta vil bli minimalt berørt. Nussir legger opp til de metodene som er dyrest og mest høyteknologiske av det som finnes på markedet, så utslippene blir renset mest mulig. Det er bedre at Norge utvinner kobber fra våre gruver, fordi vi har ekstremt høyt vern om arbeiderne og miljøet, enn at land som f.eks India der miljøkravene er lite tydelig, samt at barnearbeid er lov. Verden skriker etter kobber, fordi kobber inngår i alle elektriske ledninger og er nødvendig bestanddel i el-biler, mobiltelefoner, PC-er og TV og annen småelektronikk. Hvis norsk ungdom fremdeles vil ha elektroniske dippedutter, må også norske kobbergruve åpnes for å dekke etterspørselen etter kobber. Nussir vil gi mange lokale arbeidsplasser.

– Er du ditt parti fornøyd med motorferdselsloven slik den framstår etter endringene?

– KrF er enig i den nye motorferdseloven, fordi den ivaretar både miljø og næring.

– Det er elevhybelkrise i Finnmark. Vil du/ditt parti garantere at bygging av hybelbygg til vg. Skole gis de samme støtteordninger som bygging av studenthybler (momsfritak/støtteordning hos Husbanken?

– Finnmark KrF mener at bygging av elevhybler og studenthybler skal ha samme støtteordning fra Husbanken som studentboliger dvs. momsfritak. Det trengs helt klart flere elev- og studenthybler.

– Hvordan vil ditt parti medvirke til realisering av regionalt teaterbygg i Kautokeino?

– Finnmark KrF ønsker en fortgang på en realisering av et regionalt teaterbygg i Kautokeino.