KrF klar for comeback

Bladet kommunespeilet tror Ann Solveig Nystad har gode muligheter for utjevning med et godt KrF-valg i Finnmark. Da kan hun bli den første etter Randi Karlstrøm som representerer Finnmark KrF på tinget. Her er navn og data på de tre øverste: Partiets førstekandidat: Ann Solveig Nystad Alder: 56 Yrke: Redaktør og doujiutøver.

Partiets andrekandidat: Trygve Bakkehaug Alder: 18 Yrke: Student.

Partiets tredjekandidat: Turid Lien Alder: 48 Yrke: Spesialfysioterapeut







1. Kandidat Ann Solveig Nystad er 56 år og fra Karasjok. Hun er redaktør i Nourttanaste og driver egen Doudjibedrift. Hun er gift med John Nystad, varaordfører i Karasjok. Sammen har de seks barn og to barnebarn. Hun har vært engasjert i politikken i mange år, gjennom KrF og samepolitiske spørsmål. Hennes drivkraft i politikken er at hun ønsker at det kristne perspektivet skal synes i norsk og samisk politikk, både regionalt og lokalt, samt at det jobbes for familier og de svake i samfunnet. Ann Solveig Nystad har valgt ut to hovedsaker som viktigst i denne Stortingsperioden: Distriktspolitikk som fremmer trivsel og miljøvennlige arbeidsplasser. Det andre er å jobbe for tiltak mot vold og rus i nære relasjoner, både i det samiske og det det norske samfunnet. ----------------



2. Kandidat Trygve Bakkehaug er 18 år og fra Alta. Han er nettopp ferdig med videregående skole og nylig blitt student. Til tross for sin unge alder begynte hans politiske karriere allerede for noen år tilbake. Hans drivkraft er å prøve å gjøre en forskjell og utarbeide god politikk for de som trenger det mest, og det er der KrF har KrF den beste politikken, mener han. – Politikken til KrF har ubegrenset nestekjærlighet, vi setter menneskeverdet i sentrum og vi tar forvalteransvaret på alvor. Disse verdiene har vi stor grunn til å være stolte av. Jeg er opptatt er for neste stortingsperiode hovedsakelig opptatt av skole og utdanning, men har det er også veldig mange andre viktige saker å ta tak i. ------------------ 3.Kandidat Turid Lien er 48 år og gift med Johnny. Hun er opprinnelig fra Sørlandet, men har bodd i Hammerfest siden 2005 og før det i Tromsø fra 2003. Hun jobber som Spesialfysioterapeut i Hammerfest kommune, og har vært med i politikken siden 2007. Hun representerer KrF med fast plass i formannskapet og kommunestyret i Hammerfest, og er vara på Fylkestinget i Finnmark. Hun er nestleder for fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt styremedlem i det fylkeskommunale Friluftsrådet. – Min drivkraft for å være med i politikken er å kjempe for de svakeste av mennesker og dyr i samfunnet, samt det svakeste som er miljøet. Jeg er også opptatt av å bevare Norge som en kristen nasjon, og at kristne skoler/barnehager, folkehøyskoler, rehabiliteringssentre, rusrehabiliteringssentre og sykehjem skal ha samme økonomiske vilkår som offentlige. Samt at våre kristne verdier skal speile seg i nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvar.



--------------------------------------------------------------------------------

Utfordring til Ap: Hvorfor vil Arbeiderpartiet fjerne K-en i religionsfaget KRLE? Spørsmålet går til de fem øverste kandidatene fra Finnmark Arbeiderparti. – Beskriv ditt partis ideologiske plattform (i stikkordsform) og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet (lokalt/sentralt). – KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti, og vi mener de beste løsningene finnes i sentrum, og ikke nødvendigvis i de tradisjonelle venstre og høyre politiske partiene. KrF ønsker å bevare Norge som et kristent land, og vil kjempe for kristne verdier som Menneskeverd, Nestekjærlighet og Forvalteransvar. – Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt? – Nytt sykehus i Hammerfest og styrking av helsetilbudet i Alta, Karasjok og Vadsø. – Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte? – Regjeringen er i gang med tidkrevende og nødvendige endringer. – Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark. (Et kvalifisert tips som begrunnes.)? – 5-10 prosent, fordi våre toppkandidat Ann Solveig Nystad er fra indre Finnmark, og det er der KrF står sterkest. – I bladet kommunespeilet, som går til alle landets politikere, er vår førstekandidat inne for Finnmark KrF på Stortinget med et utjevningsmandat, men det betinger at KrF klarer 5,6 % på landsbasis som ved Stortingsvalget i 2013. – Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest? – Økning i pensjonen for enslige pensjonister på 4000 kroner per måned og 1000 kroner i måneden for gifte eller samboende pensjonister, gjelder fra 1.9.17 var mest gledelig. – Det mest skuffende har vært skattelette til de rikeste. – Hvilken sak(er) vil avgjøre valget i Finnmark? – Samferdsel og leveringsplikt for trålere.

