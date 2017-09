I kamp for K-en

I Finnmark satser KrF på Ann Solveig Nystad. Hun er 56 år og kommer fra Karasjok. Nystad er redaktør i den tradisjonsrike samiske avisen Nourttanaste, og driver egen Doudjibedrift. Ann Solveig er den minst profilerte av de tre toppkandidatene i nord, og har sett at medias oppmerksomhet har kommet på toppkandidaten i Nordland, Dagrun Eriksen. Velkjent fra Stortinget og som tidligere nestleder i partiet.

– Med Ann Solveig har vi en sterk kandidat i Finnmark, men for KrF er det selvsagt viktig at vi har Dagrun med på laget fra Nord-Norge. Det sikrer KrF profilering, og øker sjansen for at vi skal bli representert på Stortinget, sier leder i Finnmark KrF, Svein Iversen.

Kjemper for K-en

Toppkandidaten i Finnmark vet at partiet har en vinnersak.

– KrF går til valg på å bevare Norge som en kristen nasjon, og vi opplever at dette også er viktig for folk flest. Særlig det med å bevare kristendommen, det vil si K-en, i religionsfaget KRLE har engasjert folk i år, sier Ann Solveig Nystad. Her finner vi også mye av årsaken til at KrF blir å finne på ikke-sosialistisk side, og ikke har latt seg forføre av flørten til Ap og Jonas Gahr Støre.

Toppene i Finnmark KrF konstaterer at overordnede ideologi i KrF og Ap er for forskjellige, og at partiene har veldig ulike standpunkt i viktige verdispørsmål:

– KrF kjemper for å bevare Norge som en kristen nasjon og vil bevare K-en i religionsfaget KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), der kristendommen utgjør minst 50 prosent av undervisningen. KrF ønsker at alle kristne skoler/barnehager, folkehøyskoler, rehabiliteringssentre, rusrehabiliteringssentre og sykehjem skal ha like økonomiske vilkår som offentlige institusjoner, påpeker Nystad, andrekandidat Trygve Bakkehaug og tredjekandidat Turid Lien og fortsetter:

– Ap sammen med SV, Rødt og Venstre går til valg på å fjerne kristendommen som statsreligion og ønsker et religionsnøytralt Norge. De vil fjerne K-en fra religionsfaget KRLE, og gå tilbake til RLE, slik at kristendommen bare får én side i faget. Under Arbeiderpartiets regjeringsperiode i 2005-2013 ble kristne institusjoner strupet økonomisk, sammenlignet med de offentlige, særlig innen rusrehabilitering.

Verdisyn

KrF står fast på et tradisjonelt kristent verdisyn. Kampen for det ufødte liv er viktig.

– Vi er sterkt imot tvillingabort, bioteknologi som eksperimenterer med egg og fostre, eggdonasjon og surrogati, samt ultralyd tidlig i svangerskapet. Vi er på lag med flertallet i legeforeningen som ønsker reservasjonsretten mot å henvise til eller delta i abortinngrep. KrF går i mot et sorteringssamfunn, og mener samfunnet skal ha plass til alle! Vi vil at barn fortsatt skal kalles for gutt/han og jente/hun, og mener at kjønnsnøytralitet ikke hører hjemme i skole og barnehage, forteller topptrioen i Finnmark.

For å vise skillelinjene peker de på at Ap er positive til tvillingabort, bioteknologi, eggdonasjon.

– Ap mener at alle gravide skal ha ultralyd tidlig i svangerskap slik at fostre med Downs syndrom kan fjernes på et tidlig stadium av graviditeten. Ap er dermed med på å fremme et etisk forkastelig sorteringssamfunn. Ap mener at de som er utdannet leger ikke skal ha mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, selv om det er flertall for å bevare reservasjonsretten innad i legeforeningen.

Skolepolitikk

Bak 56-åringen fra Karasjok følger den yngste toppkandidaten blant partiene i Finnmark. Trygve Bakkehaug er 18 år og fra Alta. Han er nettopp ferdig med videregående skole og nylig blitt student. Til tross for sin unge alder begynte hans politiske karriere allerede for noen år siden.

– Hans drivkraft er å prøve å gjøre en forskjell og utarbeide god politikk for de som trenger det mest, og det er der KrF har den beste politikken. Politikken til KrF bygger på nestekjærlighet, vi setter menneskeverdet i sentrum og vi tar forvalteransvaret på alvor. Disse verdiene har vi stor grunn til å være stolte av, forteller fylkesleder Iversen når han presenterer Bakkehaug.

For øvrig er 18-åringen spesielt opptatt av skole og utdanning.

– KrF går til valg på en bedre skole med kun 15 elever per lærer i barneskolens 1. - 4. trinn og 20 elever per lærer i 5-10. trinn i grunnskolen. KrF kjemper for distriktsskolene, og er positive til både friskoler og offentlige skoler. Høyere utdanning skal være mulig å gjøre med et nettbasert og samlingsbasert utdanningsforløp, slik at man kan bo i distriktet under utdanningen, forklarer en engasjert Bakkehaug om partiets skolepolitikk.