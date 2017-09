Blir administrerende direktør i FlyViking

Richardsen (59) er ansatt som ny administrerende direktør og accountable manager i FlyViking, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Han har 40 års erfaring fra norsk og internasjonal luftfart, og har de siste fem årene drevet egen konsulentvirksomhet. Han overtar etter Stein Terje Dahl som har ledet selskapet i oppstartsfasen.

– En erfaren leder

Styreleder Ola Olsen i FlyViking AS er svært fornøyd med å få Richardsen med på laget.

– Heine er en erfaren leder med svært relevant bakgrunn fra luftfart både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Han har også alle de kvalitetene vi har ønsket oss fra en leder som skal ta selskapet og våre ansatte videre. Selskapet er nå langt på vei ferdig med etableringsfasen, og står nå overfor en fase hvor selskapet fokuserer på den løpende daglige drift, samtidig som vi skal håndtere utfordringene knyttet til en betydelig ekspansjon i tiden fremover, sier Giæver, ifølge meldingen.

– Stein Terje Dahl har tidlig ytret ønske om at andre krefter tar over når vi er kommet fram til dette stadiet. Stein Terje har gjort en enestående innsats i å få etablert Fly Viking AS, og i det hele tatt å lykkes med å få oss på vingene. Jeg vil benytte anledningen til å takke Stein Terje Dahl for den jobben han har gjort med å få etablert FlyViking som en seriøs utfordrer og aktør i det norske markedet, sier Olsen.

– Med sin relevante bakgrunn er styret sikker på at Heine Richardsen er den rette til å løse utfordringene som helt sikkert vil komme, samt å sikre at FlyViking fortsatt skal være med å presse prisene til det beste for passasjerene i tiden fremover, slår Olsen fast.

Bred bakgrunn

Heine Richardsen begynte sin karriere i Forsvaret og er utdannet flytekniker. Han jobbet flere år som flytekniker i Widerøe, deretter som flytekniker og leder i SAS. Ved reetableringen av Luftfartstilsynet i Bodø takket han ja til en stilling som flyteknisk inspektør, før han etter hvert ble stedlig leder av avdelingen i Bodø. I 2006 ble han utnevnt til Luftfartsdirektør, en stilling han hadde frem til 2012. Under Richardsens ledelse ble blant annet Luftfartstilsynets flytting til Bodø sluttført.

– Jeg ser frem til å bli en del av FlyViking-familien, sier Richardsen og fortsetter: – Sammen med dyktige medarbeidere vil jeg ha fokus på å videreutvikle en god arbeidsplass og sørge for et godt og konkurransedyktig transporttilbud for våre kunder.

Richardsen starter sitt arbeid som direktør for FlyViking så snart alle de formelle godkjenningene fra Luftfartstilsynet er på plass.