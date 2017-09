Nå får alle altaværinger muligheten til et gjenhør med sine favoritter, for når gruppa arrangerer eget 40-årsjubileum, skjer det på restaurant Pernille på Scandic hotell.

Som den gang

– Vi kommer til å ha hele den opprinnelige besetningen i bandet, med unntak av avdøde Ivan Jonas, som er med oss i tankene, sier Jostein Johansen til avisa.

Han forteller at dette blir en helaften utenom det vanlige, der gruppa vil spille låter fra hele den 40-år lange epoken som Silverstone vil gå gjennom. Sist altaværingene kunne oppleve gruppa var i 2010, da de spilte på Alta soul- og bluesfestival og også hadde to opptredener på hotellet.

– Blant annet spilte vi sammen med en blåsergruppe. Når vi nå skal på scenen igjen blir det beinhard øving en drøy måned framover, slik at vi kan by på det aller beste, sier Jostein.

Han har selv vært litt i vinden de siste ukene for teksten til «Sykebil over Sennaland», som ble brukt under sykehusaksjonens storarrangement.

– Den teksten kom rett og slett av seg selv, jeg bare lukket øynene og så var den der, sier Jostein.

Alle aktive

Silverstone som spilte profesjonelt i fem år fra 1977 til 1982, består av Jostein som spiller gitar og synger, Arild Sandvik på keyboard, Bjørnar Pedersen , gitar og sang, Thor Bang, bass, Sigfred «Sissen» Iversen, vokalist og Sverre T. Heggeli, trommer.

– Det som er litt artig med gruppa Silverstone, er at vi alle sammen på en eller annen måte stadig er aktive musikere. Da vi spilte profesjonelt var vi på sett og vis i elitedivisjonen av band som reiste land og strand rundt og spilte, og det sier jeg ikke for å skryte, det var bare sånn, sier Jostein, som langt mer enn fokus på seg selv ønsker at vi skal fokusere på gruppa og arrangementet som de steller i stand for å markere sitt 40-årsjubileum.

Nostalgi

– Vi skal altså lage et nostalgisk show den 14. oktober og alle som har lyst til å være med på dette arrangementet må kjøpe seg billett i resepsjonen på Scandic, her er det rett og slett først til mølla, sier Jostein. Han husker tilbake til da gruppa i 1980 spilte inn plate i Arne Bendiksens studio i Oslo. Plata het «Hjemlengsel» og en av låtene het 1990, om hvordan de 10 år før tenkte seg det ville være i verden i 1990.

– Nå er 1990 hele 27 år siden og det er godt å tenke på at alle gruppas medlemmer stadig er aktive musikere i en eller annen sammenheng, sier Jostein. Selv skriver han stadig ny musikk, men ingen av hans låter de siste årene kan måle seg med «Å kjære Alta», eller med en som går bra på youtube, «Sove kan dem gjøre sørafor», forteller musikeren.