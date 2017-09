Ifølge en pressemelding fra Cruise Nord-Norge og Svalbard ble 2017 tidenes nest beste cruiseår for den nordlige cruiseregionen. 17 prosent flere cruisepassasjerer steg i land ved 12 ulike havner i forhold til året før. Totalt ankom 420.000 passasjerer havnene i Nord-Norge og på Svalbard.

– Antall anløp gikk litt ned, mens skipene som kommer nordover blir stadig større etter hvert som eldre skip fases ut. I gjennomsnitt var 1.118 passasjerer, en økning på 16 prosent, ombord i cruiseskip som seilte i Nord-Norge i år, heter det.

Daglig leder Erik Joachimsen i Cruise Nord-Norge og Svalbard kan fortelle at det for Altas del har vært en økning på 100 prosent fra 2016 (10.000 passasjerer) til 2017 (20.000 passasjerer).

Men tallene har vært bedre, for i 2015 var det 31.000 registrerte passasjerer og i 2014 var tallet 29.000.

– Det kommer først og fremst av vintercruisene, og slik jeg har forstått det var det en nedgang i 2016. Men sammenligner man med tall fra 2010, altså for syv år siden, var det 2.000 passasjerer. Nå er vi tilbake på rundt 20.000 og kan håpe for Altas del at det tar seg opp igjen, sier Joachimsen til Altaposten.

Flest til Tromsø og Nordkapp

Ikke uventet er det storhavnene Tromsø og Nordkapp som fikk mest trafikk – 60 prosent.

– Spesielt gledelig er det imidlertid at økningen fordeler seg over stort sett alle havner i Nord-Norge, med Alta og Harstad som klare vinnere. Blant de største havnene er det særlig Tromsø som utmerker seg, med 23 prosent økning. Tromsø var i 2017 den mest besøkte havnen av alle i Nord-Norge, med Nordkapp som en god nummer to, sierJoachimsen i pressemeldingen.

Muligheter for hele regionen

Joachimsen tror at det er flere faktorer som slår inn, og som gir gode tall for Nord-Norge og Svalbard. Blant annet Terrorfrykt i Europa og gunstig norsk valuta.

– Det er ikke spesielt gledelig at terrorfrykt sender turister nordover, men det er realitetene. Derimot er det godt nytt for den eksportnæringen som reiselivet er, at den norske kronen står svakt mot utenlandsk valuta. Det viktigste er nok likevel at vi har et godt produkt, med vakker natur og etterspurte aktiviteter langs hele kysten, sier Joachimsen, som har stor tro på fortsatt vekst for cruisetrafikken nordover.

– 2018 blir spennende med tanke på at snuhavnen i Lakselv nå er etablert. Dette gir helt nye muligheter for hele regionen, sier han.