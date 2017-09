Størst i skolevalget i Alta

Alta videregående skole hadde sitt skolevalg i dag. Hvis trenden fra skolevalget stemmer, kan Kirsti Bergstø fra SV smile. SV ble nemlig største parti med 21,1 prosentpoeng av stemmene, med Ap og Frp et hestehode bak. Den røde trenden er markant.

Glad Bergstø

– Veldig hyggelige tall, sier Kirsti Bergstø, som mener ungdommen er opptatt av miljø og å redusere forskjeller i samfunnet.

– I tillegg er det veldig tydelig at de ønsker et politisk skifte, sier Bergstø, som nylig kom best ut av finnmarksrepresentantene i en popularitetsmåling av kandidatene.

– Den viktigste målingen kommer på mandag, men det er klart det er hyggelig og inspirerende å ha de unge med seg, sier Bergstø.