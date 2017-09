Klar til å hjelpe flyktningene

Aasa Elise Hamre har startet i stillingen som ny introduksjonskoordinator i Loppa kommune. Hun overtar etter Heidi Dahl som har flyttet sørover.

Hamre er født og oppvokst i Bergen og har en mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen.

Eksotisk

Som en del av graden min har hun bodd ett år i Bangkok, Thailand og ett år i Seoul i Sør-Korea.

– Selv om det høres ut som eksotiske steder synes jeg Finnmark og Øksfjord kanskje er minst like eksotisk, sier Hamre.

Hamre har tidligere jobbet som kulturpraktikant på den norske ambassaden i Seoul, som assistent på en barneskole for barn med spesielle behov og hun er aktiv frivillig i Redd Barna og Røde Kors hvor hun også har jobbet med integrering av flyktninger.

Godt førsteinntrykk

Stillingen som introduksjonskoordinatoren ble opprettet etter at kommunestyret vedtok at de skulle ta i mot flyktninger. Koordinatoren skal tilrettelegge for bosetting av flyktninger i Loppa kommune. De som kommer til Loppa har fått oppholdstillatelse i Norge.

– Jeg har alltid hatt lyst å dra å besøke den nordligste delen av Norge, men det har ikke blitt tid – før nå. I juli fikk jeg dratt på besøk til Øksfjord og opplevde midnattssolen. Det var et godt førsteinntrykk og jeg gleder meg til å starte i den nye stillingen, avslutter hun.