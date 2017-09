– Stryk altaværinger

Bildet av oppfordringen til å stryke vekk Alta-politikere er sendt oss av en godt voksen finnmarking på vei over Ifjordfjellet. Ved info-tavla på Tanasiden av Ifjord ble han klar over at det var en nøytral informasjon som kom fram på skiltet. Noen hadde benyttet tavla som info-kanal og hadde slått opp beskjeden under overskriften Valget: – Husk å stryke de fra Alta.

– Hetser Alta

Det har den senere tid vært en rekke politikere med den sentrale Ap-profilen Kjetil Hanssen som offentlig har refset folk og politikere i Alta for å være kravstor og egoistisk, og en gjøkunge som lever på andres bekostning. Hvem som står bak strykeaksjonen som kan være i emning er ukjent, og også hvor stort omfang den har. Altaposten har imidlertid fått flere tips om lignende plakater som var å finne på info-skiltet.

– Vi som stoppet ved skiltet reagerte alle på plakaten som var satt opp. Det er en underlig stemning i Finnmark, og plakaten er vel bare et bevis på det. Uansett så synes jeg det var riktig å kontakte media slik at noen kan få dette fram i det offentlige og ta et oppgjør med holdningene. Som altaværing må jeg innrømme at jeg synes dette er leit, sier mannen fra østsiden av Alta.

– Kan ikke lykkes

Ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT, er leder Markus Buck, helt klar på at aksjonen ikke vil lykkes med å svekke posisjonen til politikere fra Alta på ulike lister.

– Det er en teoretisk mulighet for å nå fram med en slik aksjon, men den er svært liten og kun teoretisk. For å lykkes må over halvparten av de som bruker et partis liste gjøre nøyaktig samme strykning for å kunne endre listesammensetningen. De rettede listene må være hundre prosent like, og som sagt telle over 50 prosent av samlede stemmer, forklarer Buck som er ekspert på valg og demokrati på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt plan samt politisk analyse.

Buck vil imidlertid ikke si at anledningen til å stryke, som nå også er innført for stortingsvalget og ikke bare lokalvalget, er en illusjon.

– Er det mange som stryker er det jo et tegn på et eller annet. Så det er en mulighet til å gi et ekstra signal i tillegg til å velge parti.