– Nå kan jeg igjen stemme Høyre

Sist uke stod Rolf Pedersen, en av Alta Høyres mest profilerte politikere gjennom de siste 30 år, fram og krevde garantier fra partiet om at de ville stemme ja til forslaget om en faglig utredning av sykehusstrukturen, for at han skulle gi sin stemme til Høyre.

Nok er nok for Høyre-Rolf Partiveteran i ferd med å vrake partiet i valget.

– Jeg er blitt tatt på alvor og lyttet til. Høyres andrekandidat Marianne Haukland har jeg tett kontakt med, og det hun har sagt til meg bekreftet hun også offentlig i Altaposten/Alta biblioteks valgdebatt om sykehusstrukturen. Hun vil stemme ja til forslaget om utredning i Stortinget om hun er der når forslaget kommer opp, og vil sammen med vår nåværende stortingskandidat Laila Davidsen fortsette jobben med å få Høyres gruppe til å støtte utredning. Laila Davidsen sier som kjent at det er et reelt er flertall for utredning i Høyres stortingsgruppe, forklarer Pedersen til Altaposten.

Tok kontakt

75-åringen, som har flere perioder bak seg i kommunestyre og fylkesting, er også svært glad for at Europa-minister og Høyres toppkandidat Frank Bakke-Jensen etter at han stod fram i Altaposten med sin valgtvil, tok kontakt og redegjorde for hvorfor han ikke kan gå ut og fronte Finnmark Høyres årsmøtevedtak fra noen år tilbake der kravet er en helhetlig og faglig utredning av sykehusstrukturen.

– Jeg beklager fortsatt at Bakke-Jensen ikke kan stå sammen med Finnmark Høyre i kravet om utredning, men har fått større forståelse for at han som en del av regjeringskollegiet må forholde sg lojal til helseminister Bent Høie og regjeringens standpunkt. Nå må vi sikre Høyre ett mandat fra Finnmark og dermed trygge Høyre i regjering. Det igjen betyr at Frank vil være i regjeringen, og at Marianne Haukland blir på Stortinget og vil stemme ja til utredning, forklarer Pedersen.

– Viktigste sak

Fortsatt er helsetilbudet, og kampen for fødeavdeling og akuttilbud, avgjørende for hvem Høyre-veteranen vil gi sin stemme til. Det vet han at det også er for en rekke andre eldre Høyre-medlemmer og sympatisører.

– Jeg ville aldri gått ut og anbefalt mine venner og partikamerater å stemme Høyre dersom jeg ikke hadde vært sikker på at en stemme til Høyre er en stemme til utredning og i neste omgang akuttsykehus i Alta. Et gjennomslag i denne saken finnes kun på borgerlig side der tre av fire parti har garantert at de vil stemme for utredning, og med de signalene som nå kommer fra toppene på Høyres liste i Finnmark, er det nærmest utenkelig at mitt parti skal blokkere for utredning, påpeker Pedersen og legger til:

– Alternativet er rød-grønt, og der vet vi at Ap sier at det er uaktuelt å stemme for utredning. Senest ble det uttalt og bekreftet av Ap i den omtalte sykehusdebatten i Alta. Med SV som er minst like klar på et nei til utredning og akuttsykehus i Alta vil selv et stort Senterparti være sjanseløs i regjeringsforhandlingene i forhold til utredningskravet de står på.

– Sykehusstøtte

Da Rolf Pedersen sist uke gikk ut å krevde garantier fra partiet begrunnet 75 åringen det på følgende måte:

– Jeg er kommet i en alder hvor jeg vil være storforbruker av helsetjenester, og ikke minst vil være i en risikogruppe hvor følgene kan bli dramatiske om det ikke finnes et akuttilbud. Mitt spørsmål til partikameratene mine, helseminister Bent Høie og toppkandidat Frank Bakke-Jensen, er gangske enkelt; kan jeg regne med å bli møtt med samme hjelp i Alta som jeg ville ha gjort om jeg hadde bodd et annet sted i landet med omtrent samme befolkningstetthet som i Alta-regionen?

Nå er han etter eget utsagn fått bekreftet at Høyre vil sikre han og altaværingene et likeverdig helsetilbud med resten av landet, noe som betyr akuttsykehus i Alta.