– Det har blitt en ukultur

Avdelingsleder for Park og idrett, Per Erik Bjørnstad, understreker at tiltaket kun er midlertidig, men nødvendig.

– Vi har registrert bruk som ikke er bra. Det har blitt en dårlig kultur ved benkene på dag og nattestid, sier Bjørnstad til Altaposten.

Også skiferen som benkene står på har fått gjennomgå.

– Underlaget tilgrises og benkene behandles hardt. Vi har som sagt ikke fjernet de permanent, men tar de bort for en periode for å få stopp på den uønskede bruken, sier han.

Snart klar med ny park

Altaposten har tidligere omtalt den nye helårs aktivitetspark på siden av Nordlysbadet. Med den nye parken på plass håper Bjørnstad at en positiv bølge skal spre seg.

– Vi ønske å bryte den dårlige kulturen, slik at vi kan befeste en god kultur i Alta.

– Frykter dere at den nye aktivitetsparken skal bli like hardt behandlet?

– Det velger jeg ikke å tro, sier Bjørnstad.